Kaçak kazıda ortaya çıkarılan Roma mozaiği Zile'nin tanıtımına katkı sunacak

Zile Kalesi Antik Tiyatrosu Kazı Başkanı ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Murat Tekin, Zile'nin tarihte önemli bir merkez olduğunun, kaçak kazıda ortaya çıkarılan mozaikle bir kez daha kanıtlandığını söyledi.

Tekin, milattan önce 47'de Roma İmparatoru Julius Sezar'ın, Zela Savaşı sonrası dünyaca ünlü 'Veni, vidi, vici (Geldim, gördüm, yendim)' mektubunu Zile'de yazarak Roma'ya gönderdiğini anımsattı.

Zile Kalesi yakınlarında yer alan antik tiyatrodaki kazıyı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün izniyle yaptıklarını belirten Tekin, çalışmaların 2022'den bu yana devam ettiğini söyledi.

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Tekin, Zile'nin kadim ve zengin kültürel mirasa sahip önemli bir yerleşim olduğunu belirterek, "Zile'nin tarihine baktığımız zaman buranın Hitit Dönemi'ne kadar uzandığını ifade edebiliriz. Bu bağlamda söz konusu yerleşim, Hitit Dönemi'nde Anziliya, Antik Çağ'da Zela, bugün ise Zile adıyla kadim geçmişini isminde taşımakta ve yaşatmaktadır" diye konuştu.