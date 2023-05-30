Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Güncel İstanbul Üsküdar sahilinde yapılan kaçak yapı yıkımında İBB ekibine saldırı
ABONE OL

Üsküdar'da kaçak yapıların yıkımı sırasında arbede çıktı

İstanbul Üsküdar sahilinde bulunan ve kaçak olduğu belirlenen işletmenin yıkımı için giden İBB ekibi saldırıya uğradı. Olayda ekipler ile işletme sahipleri arasında arbede çıktı. Yüzünden yaralanan İBB İmar Şube Müdürü Ramazan Gülten hastaneye kaldırıldı

İstanbul Üsküdar sahilinde yapılan kaçak yapı yıkımında İBB ekibine saldırı
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
DHA

Üsküdar Salacak sahilinde kaçak olduğu belirlenen işletmeyi yıkmak için giden İBB ekipleri ile işletme sahipleri arasında arbede çıktı. Yüzünden yaralanan İBB İmar Şube Müdürü Ramazan Gülten hastaneye kaldırıldı.

DHA'da yer alan habere göre Üsküdar Salacak sahilinde bulunan yapının imara aykırı olduğu gerekçesiyle yıkım kararı alındı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Üsküdar meydan düzenlemesi içinde kalan 431 ada 40 parseldeki kaçak olduğu belirtilen kafeyi yıkmak için harekete geçti. Mahkemeye başvuran işletme sahibinin yürütmeyi durdurma talebi, İstanbul 5. İdare Mahkemesi tarafından reddedildi. Mahkemenin İBB´yi haklı bulması üzerine yıkım için harekete geçen İBB ekipleri işletme sahipleri tarafından saldırıya uğradı. 3 İBB personelinin darp edildiği saldırıda, İBB İmar Şube Müdürü Ramazan Gülten yüzünden yaralandı. Gülten, ekiplerinin müdahalesiyle olay yerinden uzaklaştırıldı. Saldırının ardından Gülten hastaneye kaldırılırken, İBB olayla ilgili hukuki girişim başlattı.

"İMAR MÜDÜRÜ RAMAZAN BEY DARP EDİLDİ"

İBB Genel Sekreter Yardımcı Murat Yardımcı kaçak yapılarla ilgili açıklama yaparak, "Bulunduğumuz alan bildiğiniz gibi yaklaşık bir ay önce imar uygunsuzlukları nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yıkılan bir kafeydi. O gün burada yine sizlere şunu söylemiştim. Bu sadece bu kafeyle sınırlı değil. Yanı başında ve karşısında gördüğünüz kafelerle ilgili de yaklaşık 4 yıldır süren hukuki girişimlerimiz söz konusu bunlar muhtelif sebeplerle bugüne kadar sonuçlandırılamamış işlerdi. Bugün itibariyle elimize ulaşan yeni mahkeme kararı sonucunda mahkememiz idarenin işlemine devam edebileceğini ifade eden davacıların, yani kafe sahiplerinin yıkım işleminin durdurulmasına dair talebini reddetti ve biz de bugün itibariyle ilgili kamu kurumlarıyla, ki kaymakamlık üzerinden emniyet tedbiri alınması, İSKİ ve İGDAŞ üzerinden aboneliklerin iptal edilmesi hususlarında bildirimlerimizi yapmak suretiyle ekiplerimiz sabah itibarıyla burada hazırlıklarını yapar iken ne yazık ki üzücü bir hadiseyle karşılaştık ve arkadaşlarımız özellikle İmar Müdürü Ramazan Bey darp edildi. Şu anda hastanede tedavisi devam ediyor. Neyi bekliyoruz şu an itibariyle? Mahkeme kararını yerine getirebilmek için İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri olarak polisin önlem almasını bekliyoruz. Emniyet güçlerinin. Bunun için de bir gerekli süreç kaymakamlığa sabah yazdığımız yazının bir parafla Emniyet Müdürlüğü'ne havale edilmesi ve polisin de bu talimatla burada gerekli önlemleri almasını bekliyoruz. O gerekli önlemlerin alınmasını müteakiben burada zabıta tedbir müdürlüğü ekiplerimiz yıkım işlemini, arkada gördüğünüz kafe için gerçekleştirecek" diye konuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Mehmet Uçum: Seçim sonuçları uygulama süreci nasıl gelişebilir
GÜNDEM Seçim sonrası süreç nasıl ilerleyecek?
HAVA DURUMU SON DAKİKA: Yarına dikkat! 13 kent için "sarı" alarm! Meteoroloji'den Marmara ve Ege için kritik uyarı geldi! - Haberler
GÜNDEM Yarına dikkat! 13 kent için "sarı" alarm! ...
Son dakika: HÜDA-Par lideri Yapıcıoğlu'ndan yemin metni açıklaması
GÜNDEM Yapıcıoğlu'ndan yemin metni açıklaması
SON DAKİKA: YSK Başkanı Yener'den kesin seçim sonuçları açıklaması! İşte partilerin milletvekili sayıları! Hangi parti kaç milletvekili çıkardı?
GÜNDEM YSK Başkanı'ndan açıklama! İşte partilerin vekil ...
Kardeşlerden birinin öldüğü kavgada 2 şüpheli de çocuk! - En son haberler
GÜNDEM Kardeşlerden birinin öldüğü kavgada 2 şüpheli de ...
Konya'da 7 kişiyi öldüren caniyle ilgili sıcak gelişme! Cezası onandı!
GÜNDEM Konya'da 7 kişiyi öldüren caniyle ilgili sıcak ...
Dış ticaret istatistikleri-Nisan 2023
GÜNDEM Dış ticaret istatistikleri-Nisan 2023
Son dakika haberler: Hiranur 6 yaşındaydı! Okulda fenalaştı! Büyük acı!
GÜNDEM Hiranur 6 yaşındaydı! Okulda fenalaştı! Büyük acı!
Son dakika: Ümit Özdağ: İttifak paydaşları Kemal Bey'e zarar vermeselerdi sonuç farkı olurdu
GÜNDEM Özdağ: Sonuç farklı olabilirdi
Bayburt'ta kaybolan 70 yaşındaki kadından acı haber
GÜNDEM Kaybolan 70 yaşındaki kadından acı haber

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.