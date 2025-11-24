Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Kaçırdıkları uçağı el sallayarak durdurmaya çalıştılar! | Dış Haberler

        Uçağı el sallayarak durdurmaya çalıştılar!

        Almanya'nın Köln kentinden Romanya'nın başkenti Bükreş'e gitmek için piste çıkan uçağı kaçıran iki Rumen yolcunun el sallayarak uçağı durdurmaya çalıştığı görüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2025 - 20:57 Güncelleme: 24.11.2025 - 20:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uçağı el sallayarak durdurmaya çalıştılar!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Almanya'nın Köln kentinden Romanya'nın başkenti Bükreş'e gitmek için piste çıkan uçağı kaçıran iki Rumen yolcunun acil çıkış kapısından girdikleri apronda el sallayarak uçağı durdurmaya çalıştığı belirtildi.

        Bild gazetesinde yer alan habere göre, Köln-Bonn Havalimanı'nda Bükreş seferini yapmak üzere olan Wizz Air hava yolu şirketinin uçağı, kapıları kapatıldıktan sonra piste çıktı.

        Bu sırada, uçağı kaçıran iki Rumen yolcu, havalimanındaki acil durum düğmesine basarak, acil çıkış kapısından aprona girdi.

        El sallayarak uçağı durdurmaya çalışan 28 ve 47 yaşlarındaki iki kişinin aniden piste çıkmasıyla uçağın kalkışı ertelendi.

        Polis, Hava Güvenliği Yasası'nı ihlal ettikleri gerekçesiyle iki kişi hakkında işlem başlatıldığını ve olayın araştırıldığını açıkladı.

        Gecikmeli olarak kalkan uçak ise Bükreş'e indi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Köln
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TBMM: Heyet İmralı'yı ziyaret etti
        TBMM: Heyet İmralı'yı ziyaret etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore liderini ağırladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore liderini ağırladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Tayvan'ın Çin'e iadesi önemli"
        "Tayvan'ın Çin'e iadesi önemli"
        Beşiktaş'a öne geçmek yaramıyor!
        Beşiktaş'a öne geçmek yaramıyor!
        Rusya'dan Avrupa'nın Ukrayna planına kesin ret
        Rusya'dan Avrupa'nın Ukrayna planına kesin ret
        Nüfus 86 milyona dayandı
        Nüfus 86 milyona dayandı
        24 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        24 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü
        Okan Buruk: Çok önemli bir galibiyet olacak
        Okan Buruk: Çok önemli bir galibiyet olacak
        İsrail içeriden çöküyor mu?
        İsrail içeriden çöküyor mu?
        CHP'li 16 eski vekilden Özel'e deklarasyon
        CHP'li 16 eski vekilden Özel'e deklarasyon
        G.Saray'da kadro krizi! Tam 10 futbolcu...
        G.Saray'da kadro krizi! Tam 10 futbolcu...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması
        "En büyük kozları duran toplar"
        "En büyük kozları duran toplar"
        Türk–Fransız ekonomik işbirliğinde büyüme mesajı
        Türk–Fransız ekonomik işbirliğinde büyüme mesajı
        "Faul verilse daha iyi olurdu"
        "Faul verilse daha iyi olurdu"
        'Rekor serisi son 2 yıla giriyor'
        'Rekor serisi son 2 yıla giriyor'
        "Eksik gelen bilgilerle ilgili suç duyurusunda bulunduk!"
        "Eksik gelen bilgilerle ilgili suç duyurusunda bulunduk!"