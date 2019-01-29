İstanbul Kadıköy'de sabah saatlerinde denizde ceset bulundu.

İHA'nın haberine göre, Kadıköy İskelesi mevkiinde sabah saatlerinde denizde bir erkek cesedi bulundu. Sahildeki cesedi temizlik yaptıkları esnada fark eden belediye işçilerinin ihbarıyla olay yerine polis ve ambulans ekipleri geldi. Deniz polisi tarafından denizden çıkarılan cesedin bir erkeğe ait olduğu belirlendi. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.