İHA

Kaza, saat 16.30 sıralarında Kadıköy E5 Ankara İstikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Kadıköy- Ferhatpaşa seferini gerçekleştiren 19T numaralı İETT sürücüsü seyir halinde olduğu esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarından bulunan büfeye daldı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri ise kazada yaralanan yolcuyu hastaneye kaldırdı. Tam kapanma nedeniyle o esnada büfenin kapalı olması olası bir faciayı önledi.