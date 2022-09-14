Hafriyat yüklü TIR çevre yoluna uçtu: 1 yaralı

Olay, saat 03.30 sıralarında İstanbul Çevre Yolu Fikirtepe mevkisinde meydana geldi. Yan yolda Yıldırım Sokak üzerinde seyir halindeki Celal Ekşioğlu'nun(31) kullandığı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yaklaşık 5 metre yükseklikten İstanbul Çevre Yolu'na uçtu. TIR sürücüsü Celal Ekşioğlu, kazada hafif şekilde yaralandı. Devrilen TIR'da yüklü olan hafriyat ise yola döküldü. Kaza nedeniyle İstanbul Çevre Yolu Edirne istikametinde trafiğe kapandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İTFAİYE, KAZMA KÜREKLE TOPRAĞIN ALTINDA SÜRÜCÜYÜ ARADI

Çevreden gelen farklı ihbarlar üzerine TIR'ın sürücüsünün toprak altında kalmış olabileceğini değerlendiren ekipler, araştırma yaptı. Bir ara eline kazma küreği alan itfaiye ekipleri, toprağın altında sürücüyü aradı. Sürücünün TIR devrilmeden atladığı ve hastaneye gittiği belirlendi. Aramalar bu bilgilerin ardından sonlandırıldı.

Öte yandan çevre sakinleri olay yerindeki ekiplerin çalışmalarını film gibi izledi. Trafik akışı uzun bir süre yan yoldan sağlandı. Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, devrilen TIR'ı kaldırma çalışmaları sürüyor.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.