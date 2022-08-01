Marmaray'ın tel örgüsünde asılı kaldı! 0:00 / 0:00

AA

Kadıköy’de Marmaray tren hattının tel örgüsüne çarparak asılı kalan otomobilde hasar oluştu. Mehmet Berkay S'nin kullandığı 34 DPJ 757 plakalı otomobil, Göztepe Mahallesi Kültür Sokak’ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle Marmaray tren hattının tel örgüsüne çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve TCDD ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; tellerde asılı kalan ve raylara girmekten son anda kurtulan araçta hasar meydana geldi.

Kazada şans eseri herhangi bir yaralanma yaşanmadı. Otomobil raylara ulaşmadığı için marmaray seferlerinde ise aksama olmadı.

Ekipler çekici kullanarak aracı asılı kaldığı yerden kaldırdı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.