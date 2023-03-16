Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Güvenlik
ABONE OL

Kadıköy'deki 3 kişinin hayatını kaybettiği patlamaya "terör"den takipsizlik verildi

Kadıköy Fikirtepe'de 9 EKim'de bir evde yaşanan patlamada 3 kişi hayatını kaybetmişti. Olay sonrası başlatılan soruşturmada "terör" iddiasına takipsizlik verildi

Kadıköy'deki 3 kişinin hayatını kaybettiği patlamaya
AA

İstanbul Kadıköy'de 3 kişinin hayatını kaybettiği bir binada meydana gelen patlamaya ilişkin terör suçları yönünden yürütülen soruşturma, olayın terör eylemi olarak gerçekleştiği veya başkaca bir eylem hazırlığına dair delil tespiti olmadığı gerekçesiyle takipsizlikle sonuçlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca 9 Ekim 2022'de 19.00 sıralarında Fikirtepe Mahallesi Erdemler Sokak'taki 34 numaralı 3 katlı binada meydana gelen patlamaya ilişkin terör açısından yürütülen soruşturma tamamlandı.

Patlamanın meydana geldiği dairede yaşayan Mustafa Karahan ile binada oturan Nıshanbay Khıdırıv'ın ile küçük kız torununun hayatını kaybettiği olayın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, Karahan'ın da aralarında bulunduğu 6 kişi şüpheli olarak yer aldı.

Bu kişilere yönelik "silahlı terör örgütüne üye" olmak suçundan yürütülen soruşturma kapsamında törer bağlantısı bulunamadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verildi.

Takipsizlik kararında, İstanbul Emniyet Müdürlüğünce yapılan araştırmada Mustafa Karahan'ın geçmiş dönemde radikal sol örgütlerden TKP/ML içinde faaliyet gösterdiğine yönelik soruşturma geçirdiği, yakın zamanlarda aynı örgütle iltisaklı olduğu değerlendirilen bir kısım kişilerle de irtibatı bulunduğu aktarıldı.

Patlamanın terör eylemi veya eylem hazırlığı olma ihtimalinin değerlendirildiği ifade edilen kararda, Karahan ile birlikte 6 kişi açısından soruşturma yürütüldüğü kaydedildi.

İLETİŞİMDE OLDUĞU KİŞİLER TESPİT EDİLDİ

Kararda, patlamada ölen Mustafa Karahan'ın incelenen HTS kayıtlarından tespit edilen bu 5 kişinin ifadesinin alındığı anlatılarak, Karahan'ı sosyal arkadaşlık ortamında tanıyan, ayağından engelli olması ve yardıma muhtaç bir hayat sürmesinden dolayı ara sıra arayıp hal hatır soran bu şüphelilerin, şahsın geçmiş dönemden kaynaklı sorunlardan dolayı görüşmediği ailesiyle husumetli olduğunu, terör örgütüyle irtibatına dair bir bilgilerinin bulunmadığını söyledikleri aktarıldı.

Bu 5 kişiden ele geçirilen dijital eşyalarda yapılan incelemede, terör örgütü irtibatına dair bir veri tespit edilemediği vurgulanan kararda, Karahan'ın uzun zamandan beri ve çok kez birçok farklı hastanede psikiyatri ve psikoloji bölümlerinde muayene olduğunun tespit edildiği kaydedildi.

SORUŞTURMADA 43 KİŞİNİN İFADESİ ALINDI

Kararda, İstanbul Emniyet Müdürlüğünce patlamayla ilgili hazırlanan yazıya yer verildi. Buna göre yazıda, 43 kişinin ifadesi alınarak araştırma yapıldığı belirtilerek, Mustafa Karahan'ın 1980'li yıllarda sol örgütler içinde yer aldığı ancak güncel olarak örgüt faaliyetine ve irtibatına dair bilgiye rastlanılmadığı belirtildi.

Olayın, terör eylemi olarak gerçekleştiği veya başkaca bir eylem hazırlığına dair delil tespiti olmadığı vurgulanan kararda, şüpheliler hakkında terör yönünden kovuşturmaya yer olmadığına dair hüküm kurulduğu kaydedildi.

Kararın ardından dosya, gereğinin yapılması için olayın meydana geldiği yer itibarıyla patlamayla ilgili soruşturmanın sürdüğü İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kadıköy’de depremzede yerel üreticilerle dayanışma pazarı kuruluyor
GÜNDEM Depremzede yerel üreticilerle dayanışma pazarı ...
TOKİ Trabzon arsa kura sonuçları CANLI İZLE | 16 Mart 2023 Trabzon TOKİ arsa kura çekilişi sonuçları isim listesi sorgulama
GÜNDEM TOKİ Trabzon arsa kura sonuçları açıklanıyor...
Malatya'da depremde hasar alan bina aniden çöktü! - Güncel haberler
GÜNDEM Depremde hasar alan bina aniden çöktü!
Son dakika: Kılıçdaroğlu eşi ile birlikte KKTC'ye gitti
GÜNDEM Kılıçdaroğlu eşi ile birlikte KKTC'ye gitti
TOKİ UŞAK ARSA sonuçları 2023 | TOKİ Uşak merkez müstakil arsa kura çekimi sonuçları isim listesi sorgula öğren
GÜNDEM TOKİ Uşak arsa kura sonuçları
Son dakika haberleri: Kereste atölyesinde korkunç ölüm: Bıçak yerinden çıktı ve...
GÜNDEM Kereste keserken testerenin bıçağı çıktı! Feci ölüm!
Grev, THY uçuşlarını iptal ettirdi
GÜNDEM Grev, THY uçuşlarını iptal ettirdi
Balıklıgöl balıklarının özelliği nedir, neden yenmez ve sırrı nedir?
GÜNDEM Balıklıgöl balıklarının sırrı nedir?
EYT STAJ SİGORTASI | Bakan Bilgin'den açıklama: EYT staj sigortası başlangıç sayılacak mı? Staj ve çıraklık sigortaıs EYT kapsamında mı?
GÜNDEM EYT staj sigortasında son durum!
İstanbul'da yolda açılan damper üst geçide çarptı! - Haberler
GÜNDEM Yolda açılan damper üst geçide çarptı!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.