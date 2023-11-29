Kadıköy, Feneryolu'nda yıldırım düşen binada yangın çıktı Kadıköy Bağdat Caddesi'nin Feneryolu semtinde akşam saatlerinde yangın paniği yaşandı. İddiaya göre bölgedeki bir binaya düşen yıldırım yangına yol açtı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangının söndürüldüğü öğrenildi

İstanbul'un Kadıköy ilçesindeki en işlek yerlerinden Bağdat Caddesi'nin Feneryolu kesiminde bulunan bir binaya düşen yıldırım yangına yol açtı.

PANİK YAŞANDI

İddiaya göre akşam saatlerinde şiddetli yağışla birlikte bir binaya isabet eden yıldırım yangın çıkmasına neden oldu. Çıkan yangın etrafta paniğe yol açtı.

SÖNDÜRÜLDÜ

İtfaiye ekiplerinin bölgeye müdahalesinin ardından yapılan müdahalelerle yangın söndürüldü.