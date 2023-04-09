Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem
ABONE OL

Kadıköy´de metrobüs yangını

Kadıköy Söğütlüçeşme Durağı´nda park halindeki metrobüsün motor kısmında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Polis yangının çıkış nedenini araştırmak için inceleme başlattı.

Kadıköy´de metrobüs yangını
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
DHA

Kadıköy Söğütlüçeşme Durağı´nda park halindeki metrobüsün motor kısmında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak büyümeden söndürüldü.

Söğütlüçeşme metrobüs durağında park halindeki 34 TR 6172 plakalı metrobüsün motor kısmında saat 06.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede metrobüsün motor kısmını kapladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, metrobüsün yanan motor kısmını söndürmek için çalışma başlattı. Yangın metrobüsün diğer kısmına sıçramadan söndürülerek kontrol altına alındı. Polis yangının çıkış nedenini araştırmak için inceleme başlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

TOZ UYARISI! Son dakika hava durumu 9 Nisan: Meteoroloji'den toz taşınımı uyarısı! 3 bölgede etkili olacak
GÜNDEM Meteoroloji'den toz taşınımı uyarısı! 3 bölgede ...
Fatih'te park halindeki İETT otobüsü yandı
GÜNDEM Fatih'te park halindeki İETT otobüsü yandı
MSÜ sonuçları açıklandı mı, sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 MSÜ sınav sonuç sorgulama ekranı
GÜNDEM MSÜ sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih
KADİR GECESİ TARİHİ 2023: Kadir Gecesi ne zaman, hangi güne denk geliyor? Diyanet dini günler takvimi
GÜNDEM Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün?
Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? KPSS-2023/5 tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 Sağlık Bakanlığı tercih yerleştirme sonuç sorgulama linki
GÜNDEM 2023 Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları
Adalet Bakanlığı Personel alımı| 2023 Adalet Bakanlığı 18 bin 305 personel alımı başvuru tarihi ne zaman, kadro branş dağılımı belli oldu mu ve başvuru şartları neler?
GÜNDEM Adalet Bakanlığı personel alım tarihleri
EYT BAŞVURU SONUÇLARI| EYT başvuru sonucu nasıl, nereden öğrenilir? EYT başvuru sonucu sorgulama
GÜNDEM EYT başvuru sonucu sorgulama
TAŞERONA KADRO GELİYOR MU? 90 bin taşerona kadro ne zaman verilecek? Taşeron işçiye kadro kimleri kapsıyor ve şartları neler, Meclis'e sunuldu mu?
GÜNDEM 90 bin taşeron işçiye kadroda son durum
CHP MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ| 14 Mayıs 2023 genel seçimleri CHP milletvekili adayları kimler oldu? (İstanbul, Ankara, İzmir ve il il)
GÜNDEM 28. dönem CHP milletvekili adayları belli oldu mu?
AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ! AK Parti 28. Dönem 14 Mayıs 2023 genel seçimleri İstanbul, Ankara, İzmir milletvekili adayları kimler oldu ve adaylar ne zaman açıklanır?
GÜNDEM AK Parti milletvekili adayları açıklanıyor!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.