Kızım da bu hobi amaçlı ürünlerinde içerisinde bulunduğu eski samanlığı kültür evine dönüştürerek turizme açmak istedi. Biz de geçmişimizi gelecek nesillere bırakmak ve Kars'ı görmek için kente gelen turistlerin beğenisine sunmak için izin verdik" diye konuştu.