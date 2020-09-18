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Garanti BBVA'nın, Ekonomist Dergisi ve Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) iş birliğiyle bu sene 14'üncü kez düzenlediği Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması için başvurular başladı.

Adayların yarışmaya 5 Aralık 2020 tarihine kadar başvurabilecekleri bildirildi. "Türkiye’nin Kadın Girişimcisi" ödülünü alacak girişimcinin 75 bin TL kazanacağı yarışmada, "Gelecek Vaat Eden Kadın Girişimci", "Yöresinde Fark Yaratan Kadın Girişimci" ve "Türkiye’nin Kadın Sosyal Girişimcisi" kategorilerinin birincilerine ise 50 bin TL’lik ödülün sahibi olacak.

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Cemal Onaran, "Sürdürülebilir bir ekonomik kalkınma için kadının ekonomiye aktif katılımını desteklemek bizim için çok önemli. Bu amaçla çıktığımız yolda, kadın girişimcilere yönelik faaliyetlerimizi “finansman sağlama”, “cesaretlendirme”, “eğitim”ve “yeni pazarlara açılma” olarak 4 temel başlıkta ele alıyoruz. Yolculuğumuz boyunca sahada edindiğimiz deneyim ve gözlemlerimiz bize gösterdi ki cesaretlenme ve kendi hikayelerini duyurabilme kadın girişimcilerin en büyük motivasyon kaynağı. Girişimci ruhları hiç sönmeyen, hayal eden, vazgeçmeyen, azim gösteren ve attıkları cesur adımlarla diğer kadın girişimcilere de rol model olmak isteyenleri bu yarışmaya katılmaya, bizlerle başarı hikayelerini paylaşmaya davet ediyoruz" dedi.

Verilen bilgiye göre, resmi KOBİ tanımına giren, hakim ortağı ya da sahibi kadın olan ve Türkiye’de faaliyet gösteren tüm işletme sahibi kadın girişimciler yarışmaya başvuruda bulunabiliyor.

Ayrıca daha önceki yıllarda başvuru yapmış kadın girişimciler yarışmaya tekrar başvurabiliyor. Yarışma kriterleri kategoriler arasında farklılaşmakla birlikte, başvurular, risk alma ve cesaretli olma, etkin müşteri ilişkileri yönetimi, pazarlama faaliyetlerindeki farklılaşma, sürdürülebilir finansal yapı, bulunduğu yörenin ekonomisine katkıda bulunarak fark yaratma, çevreye duyarlı, sosyal bir soruna yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler getirmiş olma gibi kriterler kapsamında değerlendirilecek.