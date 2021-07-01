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Halkbank Üreten Kadınlar Toplantıları’nın 5’incisi; Bursa, Antalya, Gaziantep ve Trabzon’dan sonra Samsun’da gerçekleştirildi. Karadeniz Bölgesi’ndeki bu ikinci etkinlikte, başarılı girişimci kadınlar deneyimlerini aktarırken, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, kadın girişimcilere yönelik yeni bir hizmeti duyurdu.

Arslan, dijitalleşmenin avantajlarına odaklandıklarını ifade ederek, “Dijital Krediler Platformu’muzu, kadın girişimcilerimizin hizmetine sunuyoruz. Böylece şubeye gitmeksizin halkbankkobi.com.tr üzerinden kredi başvurusunda bulunabileceklerdir. Başvurusu onaylanan kadın girişimci müşterimizin, işlemleri de otomatik olarak gerçekleştirilecek, tek tuşla belgelerine onay verilebilecektir. Dijital kredi sayesinde kadın girişimciler, 24 saat gibi kısa bir sürede kredi başvuru sonucunu alma imkanına kavuşacaktır" diye konuştu.

Kadın Girişimci Kredi Paketi’nin ulaştığı hacmi ve oluşmasına vesile olduğu başarı hikayelerine de değinen Halkbank Genel Müdürü Arslan,, “8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nden bu yana 36 binin üzerinde kadın girişimcimiz kredi paketimizden faydalanmış ve 3.3 milyar TL’yi aşan kredi hacmi gerçekleşmiştir. Destek Paketimizin bu süreçte vesile olduğu başarı öyküleri, ne kadar doğru bir finansman modeli oluşturduğumuzu ispatlamıştır. Örneğin Samsun’dan medikal malzeme imalatçısı bir müşterimiz, Bankamızın sağladığı kadın girişimci desteğiyle iş hacmini geliştirmiş ve ilave 13 personel istihdam etmiştir. Bu girişimcimiz şu an 5 ülkeye ihracata başlamıştır” açıklamasını yaptı.