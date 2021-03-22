Kadın girişimciye sıfır komisyon desteği

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E-ticaret platformu ÇiçekSepeti, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) işbirliği ile kadın girişimcilere özel destek programı hazırladı. İşbirliği kapsamında, TOBB tarafından binlerce kadın girişimciye yapılacak duyuru sonrası, ÇiçekSepeti, 23-24 Mart 2021 tarihlerinde iki gün boyunca başvuruları kabul edecek.

ÇiçekSepeti ve TOBB’un işbirliğini değerlendiren TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk, "Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kadın Girişimciler Kurulu olarak misyonumuzu ülkemizdeki kadın girişimci potansiyelini nicelik ve nitelik bakımından geliştirmek ve daha donanımlı hale getirmek, girişimcilik kültürünün kadınlar arasında gelişmesine öncülük etmek olarak belirledik. Yaptığımız birçok proje ile kadın girişimciliğinin önünü açmaya ve kadın girişimci sayısını artırmaya çalışıyoruz" dedi.

E-ticaretin kadınlar için yeni fırsatlar barındırdığını belirten Öztürk, "Evlerinde ya da atölyelerinde ürettikleri ürünleri çevrimiçi pazar yerleri aracılığıyla satışa sunarak ticarete atılan ve girişimci olan kadınların sayısı her geçen yıl artıyor. Özellikle pandemi döneminde çevrimiçi alışveriş büyük bir ivme kazandı. CicekSepeti.com ile yapmış olduğumuz işbirliği ile kadın girişimcilerimiz yüzde sıfır komisyon oranı ile satış yapma imkânı bulacak. Hedefimiz kadın girişimcilerimizi dijitale-ticaret pazar yeri ile buluşturup, satış ve pazarlamalarına destek olmak” dedi.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan ÇiçekSepeti CCO’su Ceyhun Turan, “Koşulları sağlayan kadın girişimcilere satışa başlama tarihlerinden itibaren 1 ay içerisinde 20 bin TL gelire ulaşana kadar yüzde 0 komisyon uygulayacak ve 1 yıl süreyle listeme ücreti almayacağız. TOBB’a bağlı Kadın Girişimciler Kurulu’nda yer alan kadın girişimcilerimize ayrıca 250 TL değerinde site içi reklam desteği sağlayacağız” dedi.