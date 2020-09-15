MasterChef Türkiye yarışmasında dün akşam Kadınbudu köfte yapılmasının ardından gündem konusu oldu. Peki Kadınbudu köfte nasıl yapılır? Kadınbudu köfte malzemeleri neler? İşte Kadınbudu köfte tarifi...

KADINBUDU KÖFTE TARİFİ İÇİN MALZEMELER

500-600 gram az yağlı köftelik kıyma

1 yumurta

1 adet kuru soğan

Yarım çay bardağı pirinç

1 çay kaşığı kimyon

Yarım çay kaşığı karabiber

Tuz

Hazırlanışta;

· Yarım çay bardağı galeta unu

· Yarım çay bardağı buğday unu

· 1 yumurta

Kızartmak için;

3 su bardağı sıvı yağ (Ayçiçek)

KADINBUDU KÖFTE TARİFİ YAPILIŞI

1. Tava veya tencereye 2-3 kaşık su ve kıymayı alın, kavurun. Kıymayı ateşten almaya yakın rendelenmiş soğanları ekleyin. 1 dakika kadar kavurduktan sonra kıymayı soğumaya bırakın.

2. Diğer yandan pirincinizi çok az haşlayın. Yoğurma kabına soğumuş kıyma, çiğ kıyma, haşlanıp süzülmüş pirinci alın. Yumurtayı ve baharatları ekleyin. Köfte harcınızı yoğurun.

3. En az 2 saat kendini çekmesi ve dinlenmesi için buzdolabında bekletin.

4. Kızartma aşamasında, yağı derin kızartma tenceresine alın. Köftelerinize iri oval şeklini verin.

5. Köftelerinizi, önce un ve galeta unu ile harmanlanmış derin kâsede karışıma bulayın, ardından çırpılmış yumurtaya batırın. Kızgın yağda kızartın. Afiyet olsun…