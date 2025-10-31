Habertürk
        Haberler Gündem Kadının boynuna tasma takıp gezdirdi!

        Kadının boynuna tasma takıp gezdirdi!

        Beyoğlu'nda bir kişi, boynuna tasma taktığı kadını sokakta gezdirdi. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından, polis ekiplerince gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2025 - 01:49 Güncelleme: 31.10.2025 - 01:49
        DHA'nın haberine göre; olay, Beyoğlu'nun Büyükhendek Caddesi'nde meydana geldi. Caddede kalabalık içerisinde U.Y.(27), N.B.(57) isimli kadına tasma takarak gezdirdi. U.Y.'nin bu anları sosyal medya hesabında paylaşmasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü görüntülerle ilgili çalışma başlattı.

        Yürütülen çalışmalarda şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından şüpheliler, 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama' suçundan sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, paylaşılan içeriğe ise erişim engeli getirildi.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

