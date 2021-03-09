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'Kadınlar, koronavirüsü daha çok ciddiye alıyor'

Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon Kliniğinde görevli Doç. Dr. Julide Ergil, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) açıklamasına göre erkeklerin yüzde 63 oranında daha çok koronavirüse bağlı yoğun bakıma yatış ve buna bağlı komplikasyonlara maruz kaldığını söyledi. Ergil, "Bizim kendi deneyimlerimizde de erkeklerin daha çok yoğun bakım ihtiyacı olduğunu gördük. Erkeklerin güçlü bir imajları var. Ve hastalıklara, bu tür korkutucu durumlara daha umursamaz davranıyorlar. Kadınlar ise bu işi daha ciddiye alıyor" dedi

'Kadınlar, koronavirüsü daha çok ciddiye alıyor'
'Kadınlar, koronavirüsü daha çok ciddiye alıyor'
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DHA

Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon Kliniğinde görevli Doç. Dr. Julide Ergil, DSÖ'nün açıklamasını hatırlatarak, kadın ve erkek kıyaslandığında yüzde 63 oranında erkeklerin daha çok koronavirüse bağlı yoğun bakıma yatışı ve buna bağlı komplikasyonlara maruz kaldığını belirtti.

Ergil, kendi deneyimlerinde de erkeklerin daha çok yoğun bakım ihtiyacı olduğunu gördüklerini ifade ederek, "Bunun birçok nedeni olabilir. Korunma yöntemlerinin cinsiyetlere göre daha değişik olabileceği tartışılıyor aslında bütün dünyada. Aslında kadınların bağışıklık sistemi erkeklere göre biraz daha aktif. Bundan dolayı kadınların bu tür enfekte olaylara karşı daha fazla korunduğu ile ilgili birtakım araştırmalar yıllardır yapılıyor. Bunun aynı şekilde koronavirüs salgınında da rol almış olabileceği söyleniyor. Ayrıca koronavirüs 'vasküler' yatak dediğimiz damar yolunu tutan bir hastalık. Erkeklerde de kalp-damar hastalıkları daha sıklıkta. Bunun da belli başlı genetik etkenleri var. Bir takım kullanılan sigara ya da alkol gibi maddeler de etken olabilir. Bunların hepsini bir araya getirdiğimizde erkeklerin daha çok kardiyovasküler hastalık riski var. Koronavirüs de bu alanları daha çok tutuyor" diye konuştu.

'KADIN HASTALARIMIZ VİRÜSÜ DAHA ÇOK CİDDİYE ALIYOR'

Ergil, koronavirüs salgınından korunmada sosyokültürel bir takım farklılıklar olabileceğini belirterek, "Mesela sosyokültürel farklılık olarak ele aldığımızda erkeklerin aslında hastalığa yaklaşımı değişik. Erkeklerin güçlü bir imajları var ve hastalıklara, kronik rahatsızlıklara ve özellikle bu tür korkutucu durumlara yaklaşırken aslında belki de biraz daha umursamaz davranıyorlar. Yapılan araştırmalar ve bizlerin deneyimlerinden çıkarak söylüyorum ki kadınlara bir şey söylendiğinde, kadın hastalarımıza bir hastalıkla ilgili 'ilaç kullanın', 'maske kullanın', 'mesafeye dikkat edin' ya da herhangi bir başka konuda uyarı yapıldığında kadınlar aslında bu işi daha ciddiye alıyorlar. Ama erkeklerin ise bu konuları daha az ciddiye aldığına dair sosyokültürel farklılıklardan bahsediliyor dünya genelinde yapılan araştırmalarda" ifadelerini kullandı.

'KADINLAR HASTALIĞI KABUL EDİYOR'

Ergil, hastalık durumunda kadınların erkeklerden daha çok doktora gittiğini ifade ederek, "Hastalık semptomları çıktığından itibaren kadınlar daha sık doktora başvururken erkeklerin biraz daha geç doktora başvurduğu belirtiliyor. Ve bütün bunların sonucu olarak bu virüsün erkek cinsiyetinde daha ağır seyrettiğini ve daha ağırlıkla hastaların yoğun bakım ihtiyacı doğurduğuyla ilgili genel bilgiler mevcut. Herhangi bir hastalığı kadın hastanıza söylediğinizde hastalığı kabul süreci kadınlarda daha kolay oluyor aslında. Hastalığı kabul ediyorlar. Talimatlara uymaya çalışıyorlar. Erkekler de biraz daha hastalığı yenme yönüyle yaklaşıyor, yenebileceğini düşünüyor. Biraz daha sistem ya da durumla savaşıyor. Veya bunu bir çeşit güçsüzlük olarak algılayabiliyor. Tabii bunun da temeli yine sosyokültürel farklılıklardan kaynaklanıyor olabilir" değerlendirmesinde bulundu.

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