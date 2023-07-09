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        Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül ile evliliklerinin 7'nci yılını kutladı

        Geçtiğimiz aylarda evliliklerinde kriz çıktığı iddia edilen ancak daha sonrasında bu söylentileri yalanlayan Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu, evliliklerinin 7'nci yılını kutladı. Atagül, eşi için "Tanrının bana verdiği en güzel hediye" dedi

        Habertürk
        Giriş: 09.07.2023 - 10:40
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        2016'da Neslihan Atagül ile nikâ h masasına oturan Kadir Doğulu'nun nisan ayında Alaçatı'daki bir kadınla yakınlaşması magazin gündemini uzun süre meşgul etmişti.

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        Bu iddianın ortaya atıldığı günlerde Neslihan Atagül'ün Kadir Doğulu ile birlikte Azerbaycan'da gerçekleşen Formula 1 yarışını izlemek için Bakü'ye gitmişti. Çift, orada el ele poz vererek haklarındaki ayrılık iddialarına fotoğraflı yanıt vermişti.

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        Çift, dün evliliklerinin 7'nci yılını kutladı. Doğulu ve Atagül, aşklarını sergiledikleri fotoğraflarını paylaşarak duygularını dile getirdi.

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        Neslihan Atagül, eşi için "Tanrının bana verdiği en güzel hediye" dedi.

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        Kadir Doğulu ise şunları söyledi:

        Uğurlu 7
        Gün gibi
        Gece gibi
        Nefes gibi
        Su gibi…
        Seninle olmak.
        Her şey için teşekkür ederim.

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        MAVİ TURA ÇIKTILAR

        Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül, geçtiğimiz hafta mavi tura çıkmış ve Göcek koylarında objektiflere yansımıştı.

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        #Neslihan Atagül
        #Kadir Doğulu
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