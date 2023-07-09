Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül ile evliliklerinin 7'nci yılını kutladı

Neslihan Atagül, eşi için "Tanrının bana verdiği en güzel hediye" dedi.

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Kadir Doğulu ise şunları söyledi:

Uğurlu 7

Gün gibi

Gece gibi

Nefes gibi

Su gibi…

Seninle olmak.

Her şey için teşekkür ederim.