Müslüman alemi tarafından coşku ile beklenen Kadir gecesi 27 Nisan yani bugün eda edilecek. Bu özel ve kutsal günde milyonlarca vatandaş cami ve mescitlere giderek Kadir Gecesi'ni idrak edecek. Yapılacak ibadetler ile günahların affedileceği Kadir Gecesi'nde bol bol dua etmek, tövbe etmek ve Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e salavat getirmek oldukça önem taşıyor. Peki, Kadir Gecesinde yapılacak ibadetler, okunması gereken dualar nelerdir? İşte Diyanet ile Kadir Gecesi ibadetleri...