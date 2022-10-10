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Haberler Gündem Kadir Gecesi'ni aşağılayıcı paylaşımda ceza belli oldu! - Son dakika haberler
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Kadir Gecesi'ni aşağılayıcı paylaşımda ceza belli oldu!

Kadir Gecesi'nde sosyal medya hesabından alkollü içki içerek çektiği fotoğrafı 'Kadir Gecesi özel, Rabbim kabul etsin' yazarak paylaşan Onur T. hakkında, 'Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçundan 3 ay 22 gün hapis cezası verildi. Mahkeme sanığın sabıkasız olduğunu dikkate alarak, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi

Kadir Gecesi'ni aşağılayıcı paylaşımda ceza belli oldu! - Son dakika haberler
Kadir Gecesi'ni aşağılayıcı paylaşımda ceza belli oldu!
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DHA

İstanbul'da yaşanan olayda sanık Onur T. ile arkadaşlarının bir restoranda alkol aldıkları ve sanığın arkadaşlarıyla birlikte çekildiği içkili fotoğrafı 'Kadir gecesi özel, Rabbim kabul etsin' şeklinde yazı yazarak sosyal medya hesabından 27 Nisan 2022´de paylaştı.

1.5 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ

DHA'da yer alan habere göre paylaşım sonrasında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame düzenlendi. Sanık Onur T. hakkında 1 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

DOSYA ÜZERİNDEN YARGILAMA YAPILDI

İstanbul Anadolu 57. Asliye Ceza Mahkemesi basit yargılama usulüyle duruşma açmadan, dosya üzerinden yargılama yaptı.

ÜZGÜN VE PİŞMAN OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Mahkeme kararında, sanık Onur T.'nin savunmasında suça konu sosyal medya hesabının kendisine ait olduğunu, paylaşımı kendisinin yaptığını, aşağılama amacının olmadığı, olayların bu aşamaya gelmesinden üzgün ve pişman olduğunu söylediği belirtildi.

"KUTSAL DEĞERLERİ AŞAĞILAMA NİTELİĞİNDE"

Kararda Sanık Onur T.'nin 'Kadir Gecesi özel, rabbim kabul etsin' içeriğindeki paylaşımın İslam dininde kutsal sayılan değerleri aşağılama niteliğinde olduğu, sanığın fiilinin toplumun birlikte yaşama duygusuna zarar verme ve toplumsal barışı bozmaya elverişli olduğu belirtildi.

3 AY 22 GÜN HAPİS VERİLDİ

Sanık Onur T. hakkında 'Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçundan 3 ay 22 gün hapis cezası verildi.

HÜKMÜN AÇIKLANMASI GERİ BIRAKILDI

Mahkeme sanığın sabıkasız olduğunu dikkate alarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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