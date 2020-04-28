Kadir Şeker kimdir? Soruları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Konya'da bir çiftin kavgasına müdahale etmek isterken Özgür Duran'ı kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan 20 yaşındaki Kadir Şeker'e cezaevinde yapılan koronavirüs testinin sonucu belli oldu. Şeker'in koronavirüs testi pozitif çıktı.

KADİR ŞEKER'İN KORONAVİRÜS TESTİ POZİTİF ÇIKTI!

Konya E Tipi Kapalı Cezaevi'nde 44 kişiye Kovid-19 teşhisi konuldu. Bu kişilerin 22'sinin infaz koruma memuru, diğerlerinin de sağlık görevlisi, öğretmen ve mahkum olduğu belirtildi. Kadına şiddet uyguladığı öne sürülen kişiye müdahale ederken bıçaklayarak ölümüne yol açan Kadir Şeker'e de koronavirüs teşhisi konuldu ve cezaevinde tek kişilik odada izole edilip tedavisine başlandı. Cezaevine giriş ve çıkışlar yasaklandı.

Zafer Samancı'nın haberine göre Konya E Tipi Kapalı Cezaevi'nde PCR testi yapıldı. Yapılan test sonucunda 22'si infaz koruma memuru, diğerleri sağlık görevlisi, cezaevine eğitim için gelen öğretmen ve mahkumlardan oluşan toplam 44 kişide test pozitif çıktı. Durum Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirildi. Cezaevinde sağlık önlemleri üst düzeye çıkarıldı. Cezaevine kontrollü bir şekilde yapılan giriş çıkışlar ise tamamen durduruldu.

KADİR ŞEKER KİMDİR?

Konya'da sevgilisine şiddet uyguladığı öne sürülen Özgür Duran'ı (32) engellemek isterken kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Kadir Şeker (20) de koronavirüs teşhisi konulanlara arasında. Kadir Şeker'in cezaevinde özel bir odada izole edildiği ve tedavisine başlandığı belirtildi. Şeker, bugün ilk kez hakim karşısına çıkacaktı.