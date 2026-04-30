        Kafasına mutfak tüpü düşen işçi öldü | Son dakika haberleri

        İnşaatta kafasına mutfak tüpü düşen işçi hayatını kaybetti

        Kastamonu'da inşaat halindeki binada çalışan işçi, 6 katlı binanın çatısından başına mutfak tüpünün düşmesi neticesinde hayatını kaybetti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30 Nisan 2026 - 19:36 Güncelleme:
        Kafasına mutfak tüpü düşen işçi öldü

        Kastamonu’daki olay, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Arnavutoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 6 katlı inşaat halindeki binanın çatısına membran serimi yapan inşaat işçilerinin elinden kayan mutfak tüpü, 43 yaşındaki Erol Buyun’un başına düştü.

        Ağır yaralanan işçi, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ameliyata alınan Buyun, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Buyun’un cenazesi, hastanenin morguna kaldırıldı.

        Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

