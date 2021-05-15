Tam kapanma uygulamasının sonuna gelmek üzereyiz. Yurt genelinde birçok işletme gibi kafeler ve restoranlar da kapalı durumda bulunuyor. Peki tam kapanma sonrası kafeler açılacak mı? İşte konuyla ilgili son durum...

KAFELER VE RESTORANLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Mutasyona uğrayan Kovid-19 virüsünün dünya genelinde hastalığın yayılımını artırdığı, Türkiye'de de özellikle İngiltere varyantı sebebiyle günlük vaka, yoğun bakım ve entübe hasta sayılarında hızlı bir artış yaşandığı bildirilen genelgede, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda bugün saat 19.00'dan itibaren ülke genelini kapsayacak şekilde iki haftalık kısmi kapanmaya gidileceği aktarıldı.

16 Mayıs Pazar günü saat 00.00'a kadar yeme-içme yerleri (restoran, lokanta, kafeterya, pastane, tatlıcı) iş yerlerinin iç veya dış alanlarında masada müşteri kabul edemeyeceğine işaret edilen genelgede, bu süre içerisinde yeme-içme yerlerinin hafta içi günlerde 07.00-19.00 saatleri arasında gel-al ve paket servis, saat 19.00'dan sahur vaktine kadar sadece paket servis, hafta sonları ise sabah 10.00'dan sahur vaktine kadar sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterebileceği belirtildi.

17 MAYIS'TA KAFELER VE RESTORANLAR AÇILACAK MI?

17 Mayıs'a kadar devam edecek sınırlama tedbirlerinin hangi takvimle kaldırılacağı, Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda yapılan çalışmalarla belirlenecek.

Konuyla ilgili alınacak yeni kararlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önderliğinde gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından belli olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedef gösterdiği 5 bin vaka sayısının altına düşülmesi durumunda kafelerin açılması bekleniyor.

Mutasyona uğrayan Kovid-19 virüsünün dünya genelinde hastalığın yayılımını artırdığı, Türkiye'de de özellikle İngiltere varyantı sebebiyle günlük vaka, yoğun bakım ve entübe hasta sayılarında hızlı bir artış yaşandığı bildirilen genelgede, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda bugün saat 19.00'dan itibaren ülke genelini kapsayacak şekilde iki haftalık kısmi kapanmaya gidileceği aktarıldı.

16 Mayıs Pazar günü saat 00.00'a kadar yeme-içme yerleri (restoran, lokanta, kafeterya, pastane, tatlıcı) iş yerlerinin iç veya dış alanlarında masada müşteri kabul edemeyeceğine işaret edilen genelgede, bu süre içerisinde yeme-içme yerlerinin hafta içi günlerde 07.00-19.00 saatleri arasında gel-al ve paket servis, saat 19.00'dan sahur vaktine kadar sadece paket servis, hafta sonları ise sabah 10.00'dan sahur vaktine kadar sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterebileceği belirtildi.

KAFELERDE NORMALLEŞME NASIL BAŞLAYACAK?

Tam kapatmanın ardından, önce okullar ve sınavların açılması gerektiği, ikinci aşamada, tek dükkân olarak tanımlanan kuaför, avukatlık bürosu ve küçük esnaf mekânlarının açılabileceği ifade ediliyor.

Kafe ve restoranların üçüncü aşamada, masa sınırlaması ve dış mekân şartıyla açılmasının daha doğru olacağı belirtiliyor.