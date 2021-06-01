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Kağıt Ev 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kağıt Ev 7. son bölüm

Kağıt Ev dizisinin 7. bölümü Star TV ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Erdal Beşikçioğlu, Nur Fettahoğlu ve Tuvana Türkay'ın yer aldığı Kağıt Ev dizisinin yeni bölümünde neler olacak merak ediliyor. Son bölümde her şey birbirine karışır. Aylin ve Cihan, Mert'i korumak isterken Cemre beklenmedik hamlelerde bulunur. Kağıt Ev 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kağıt Ev 7. son bölüm...

Kağıt Ev 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kağıt Ev 7. son bölüm

Kağıt Ev dizisinin 7. bölümünde; Mert anne ve babasından intikam almak için İnci cinayetini üstlenir. Cihan her şeyi itiraf eder ve oğlunu hapise girmekten kurtarmak için mücadele eder. Azra, Cemre'de bir tuhaflık olduğunu fark eder. Cihan, komisere Azra ile bir ilişkisi olduğunu itiraf eder. Kağıt Ev 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kağıt Ev 7. son bölüm...

KAĞIT EV 8. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kağıt Ev dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

KAĞIT EV 7. SON BÖLÜM

Cemre’nin, sevgilisi İnci’yi öldürdüğünü; anne ve babasının da cinayeti örtbas ederek günlerdir kendisine yalan söylediklerini öğrenen Mert Fırtına, hayatının en zor ve en acı günlerini yaşamaktadır. Hayatta rol model aldığı babasının, çok sevdiği annesinin ve küçük kız kardeşinin onun yanı başında bir vahşete ortak olduklarını öğrenmenin hayal kırıklığı ve şokuyla ne yapacağını bilemeyen Mert’in planı ailesinden intikam almak olacaktır. Oğullarını kurtarmak için Cihan ve Aylin ise birlikte hareket ederler. Artık hayatlarında yepyeni bir dönem başlamıştır. Bu zorlu dönem Fırtına ailesi için yeni bir sınav demektir.

Fırtına ailesinde sular durulmazken, Gülsüm’lerin evinde İnci’siz bir hayat başlar. Halil ve Gülsüm’ün oğullarından istekleri, Çetin’in hiç ummadığı bir çıkmaza girmesine neden olacaktır.

İnci cinayetinin peşini bırakmayan televizyon yapımcısı Azra’nın yeni hamleleri ne olacak? Bülent cinayetle ilgili hangi ipuçlarını bulacak?

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