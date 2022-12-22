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Haberler Gündem 3. Sayfa Kağıt toplayıcıları ile mahalleli arasında sopalı kürekli kavga!
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İstanbul'da yaşandı! Kağıt toplayıcıları ile mahalleli arasında sopalı kürekli kavga

İstanbul, feci bir kavgaya sahne oldu. Kağıt toplayıcıları ile mahalleli arasında meydana gelen kavgada, sopa ve kürekler kullanıldı. Olayda bazı mahalle sakinleri bir apartmana girerek polisin gelmesini bekledi

Kağıt toplayıcıları ile mahalleli arasında sopalı kürekli kavga!
Kağıt toplayıcıları ile mahalleli arasında sopalı kürekli kavga!
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DHA

Şişli'de daha önce otel olarak kullanılan boş binaya ait hurdaları almak isteyen kağıt toplayıcılarıyla mahalle sakinleri arasında tartışma çıktı.

DHA'nın haberine göre, kağıt toplayıcıları, yanlarında getirdikleri demir sopalar ve kürekle kendilerine tepki gösteren mahalle sakinlerine saldırdı. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün saat 17.45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, kağıt toplayıcıları, daha önce otel olarak kullanılan boş binanın önündeki hurdaları almak istedi. Çevre sakinleri kağıt toplayıcılarına tepki gösterdi. Bunun üzerine aralarında tartışma çıktı.

BİNAYA GİREREK POLİSİN GELMESİNİ BEKLEDİLER

Kağıt toplayıcıları, yanlarında getirdikleri demir sopalar ve kürekle mahalle sakinlerine saldırdı. Mahalle sakinleri, bir apartmana girerek polisin gelmesini bekledi.

Kağıt toplayıcıları, daha sonra hurdaları da alarak hızla olay yerinden uzaklaştı. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Polis ekipleri kaçan kağıt toplayıcılarını bulmak için çalışma başlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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