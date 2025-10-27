Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa Kağıthane'de eski sevgilisini öldüren katil zanlısı tutuklandı | Son dakika haberleri

        Kağıthane’de eski sevgilisini öldüren şahıs tutuklandı

        Kağıthane'de eski sevgilisi olduğu iddia edilen kadını kurşun yağmuruna tutarak öldüren zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2025 - 22:19 Güncelleme: 27.10.2025 - 22:19
        Kağıthane'deki olay, Çağlayan Mahallesi 15 Temmuz Şehitler Caddesi üzerinde sabah saatlerinde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, A.K. (64) eski sevgilisi olduğu iddia edilen Nilay Kotan (42) isimli kadına sokak ortasında 15 el ateş edip kaçmış, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilmişti.

        Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırılan Kotan, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Çevrede güvenlik çemberi oluşturan polis ekipleri, saldırganın yakalanması için çalışma başlatmıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerce yapılan çalışmalar sonucu Silivri’de yakalanarak gözaltına alınan zanlı adliyeye sevk edildi. Zanlı, savcılık ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        #Son dakika haberler
