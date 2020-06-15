Emrah Doğru edogru@haberturk.com

İstanbul'un Kağıthane ilçesindeki Hürriyet Mahallesi'nde 350 konut 5 yıl önce kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıkıldı. 3 yıl içinde bitirileceği taahhüt edilen proje kapsamında hak sahipleri kire desteğiyle evlerinin teslim edileceği günü beklemeye başladı. Ancak projeye bir türlü başlanmayınca mahalle moloz yığınına dönüştü.

Habertürk'ten Emrah Doğru'nun haberine göre, konut mağdurları dün eylem yaptı. Son 6 ayda kira desteklerinin kesildiğini belirten vatandaşlar, mağduriyetlerinin giderilmesini istiyor. Yetkililere seslenen vatandaşlar, proje alanındaki moloz yığınları önünde yaptıkları açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Bu alanda, çoğunluğu ev olmak üzere yaklaşık 350 ev ve işyeri bulunmaktaydı. Biz mahalle sakinlerinin dişinden tırnağından arttırarak yapmış olduğu bu yerleri, 5 yıl evvel Nas-Kiptaş ortaklığındaki projeye güvenerek ve depreme dayanıklı yeni konut ve işyerimiz olacak diye verdik. Projenin arkasında koskoca Kiptaş var, elbet bizi yarı yolda bırakmaz diye düşündük. Ancak yanılmışız, 3 yıl içinde bitireceğiz diye gelenler hemen arkamızda sizlerin de görebileceği gibi moloz yığını ile bizleri baş başa bıraktılar. Kiptaş ve Nas firması aralarında mahkemelik oldular, biz mahalleli olarak arada ezildik ve mağdur olduk.

Yıkılan ve boşaltılan bu alan akşamları tiner ve uyuşturucu bağımlıları ile dolup taşıyor. Halen mahallede oturanlar çocuklarını dışarıya çıkarmaya korkuyorlar. Bu konuda Kiptaş ile yapılan görüşmelerden ise maalesef netice alamadık. Kiralarımızı 6 aydır alamıyoruz, yerlerimiz yapılmıyor, mahalleli olarak son derece mağdur ve zor durumdayız. Bir an önce evlerimizin başlanmasını ve teslim edilmesini talep ediyoruz."

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'e seslenen vatandaşlar, mağduriyetlerinin giderilmesi için adım atılmasını istedi. Vatandaşlar ayrıca, "Mağduriyetimizin giderilmesi için Şehircilik Bakanlığı ve gerekirse en üst merciye yani Sayın Cumhurbaşkanımıza kadar gideceğimizi belirtmek istiyoruz. Diğer taraftan mahalleliyi mağdur edenler hakkında da yasal haklarımızı kullanarak hukuk yoluna da başvuracağız. Çünkü bizler dünyanın en büyük Adalet Sarayının yanı başında adalet istiyoruz evlerimizi geri istiyoruz" dedi.