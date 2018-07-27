İstanbul'un Tuzla ilçesinde kağıt toplayıcısı bir adam işini kolaylaştırmak için ilginç bir yönteme baş vurdu. Gün boyunca İstanbul'un Anadolu Yakasında neredeyse tüm ilçeleri dolaşarak kağıt toplayan bir vatandaş, daha az yorulmak için teknolojiye ayak uydurdu.

Kağıtlarını Hoverboard (Elektrikli kaykay)iletoplayan vatandaş görenleri hayrete düşürdü. İşini kolaylaştıran kağıt toplayıcısı, bu sayede daha çok dolaşarak daha az yoruluyor.

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