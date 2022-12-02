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Kahkaha tufanı 'Güldür Güldür Show' ile devam ediyor 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Gündem yaratan skeçleri ve fenomen karakterleriyle ekranda kahkahanın tek adresi olmaya devam eden, Ali Sunal’ın moderasyonuyla ekrana gelen ‘Güldür Güldür Show’da Açelya Topaloğlu, Alper Kul, Aylin Kontente Kul, Aziz Aslan, Berkay Tulumbacı, Burak Topaloğlu, Doğa Rutkay, Erdem Yener, Giray Altınok, Gürhan Altundaşar, Hasibe Özlem Eren, İrem Kahyaoğlu, Mahir İpek, Meltem Yılmazkaya, Onur Atilla, Ömür Arpacı, Özgün Aydın, Özgün Bayraktar, Toygan Avanoğlu, Uğur Bilgin, Ünal Yeter izleyicilerin karşısına çıkacak.

‘Güldür Güldür Show’un 319’nci bölümündeki skeçler ise şu şekilde: Mış Gibi Bir seyahat acentası turistlik turlarını ekonomik ve tam paket çatısı altında ikiye ayırmıştır. Kudret, Jale ve İbrahim beraber ekonomik paket satın alıp Kapadokya turuna gitmişlerdir. Acenta sahibi Fikri, satın alınan paket ekonomik olduğu için her şeyi ‘-mış gibi’ yapar.

İğne Korkusu Hasta olan Mesut’un ateşi 40 dereceye çıkmadan iğne olması gerekmektedir ancak Mesut iğneden korkar. Arkadaşları Mesut'a evde iğne yapmak isterler ancak Mesut iğne olmamak için elinden geleni yapar.

Tren Yazarlık yapan Paşa bir tren yolculuğu yapar ve hayali romantik diyaloglar kurar. Ancak bir ailenin sürekli Paşa’yla konuşması ve sesli yemek yemesi rahatsız eder. Paşa'nın romanı için aklında canlandırdığı Çiçek karakteri ailenin gürültüsüne dayanamayıp sürekli sahneden çıkar.

Kıbrıslı Ev Sahibi Ev arkadaşları Ercüment ve Mustafa artan fiyatlardan şikayetçidir. Ev sahipleri Ozan, kirayı artırmak için gelir ve onları evden çıkarmak ister. Bu sırada Çiçek ile Leman ziyarete gelir. Ev sahibinin davranışları Çiçek ve Leman’ı görünce ılımlı olmaya başlar.

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