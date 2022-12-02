Kahkaha tufanı 'Güldür Güldür Show' ile devam ediyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Televizyon
ABONE OL

Kahkaha tufanı 'Güldür Güldür Show' ile devam ediyor

Yapımını BKM’nin üstlendiği, televizyon ve tiyatro tarihine adını altın harflerle yazdıran ‘Güldür Güldür Show’, cumartesi akşamı saat 20.00’de 319’uncu bölümüyle ekrana gelecek

Kahkaha tufanı 'Güldür Güldür Show' ile devam ediyor
Kahkaha tufanı 'Güldür Güldür Show' ile devam ediyor
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Gündem yaratan skeçleri ve fenomen karakterleriyle ekranda kahkahanın tek adresi olmaya devam eden, Ali Sunal’ın moderasyonuyla ekrana gelen ‘Güldür Güldür Show’da Açelya Topaloğlu, Alper Kul, Aylin Kontente Kul, Aziz Aslan, Berkay Tulumbacı, Burak Topaloğlu, Doğa Rutkay, Erdem Yener, Giray Altınok, Gürhan Altundaşar, Hasibe Özlem Eren, İrem Kahyaoğlu, Mahir İpek, Meltem Yılmazkaya, Onur Atilla, Ömür Arpacı, Özgün Aydın, Özgün Bayraktar, Toygan Avanoğlu, Uğur Bilgin, Ünal Yeter izleyicilerin karşısına çıkacak.

‘Güldür Güldür Show’un 319’nci bölümündeki skeçler ise şu şekilde:

Mış Gibi

Bir seyahat acentası turistlik turlarını ekonomik ve tam paket çatısı altında ikiye ayırmıştır. Kudret, Jale ve İbrahim beraber ekonomik paket satın alıp Kapadokya turuna gitmişlerdir. Acenta sahibi Fikri, satın alınan paket ekonomik olduğu için her şeyi ‘-mış gibi’ yapar.

İğne Korkusu

Hasta olan Mesut’un ateşi 40 dereceye çıkmadan iğne olması gerekmektedir ancak Mesut iğneden korkar. Arkadaşları Mesut'a evde iğne yapmak isterler ancak Mesut iğne olmamak için elinden geleni yapar.

Tren

Yazarlık yapan Paşa bir tren yolculuğu yapar ve hayali romantik diyaloglar kurar. Ancak bir ailenin sürekli Paşa’yla konuşması ve sesli yemek yemesi rahatsız eder. Paşa'nın romanı için aklında canlandırdığı Çiçek karakteri ailenin gürültüsüne dayanamayıp sürekli sahneden çıkar.

Kıbrıslı Ev Sahibi

Ev arkadaşları Ercüment ve Mustafa artan fiyatlardan şikayetçidir. Ev sahipleri Ozan, kirayı artırmak için gelir ve onları evden çıkarmak ister. Bu sırada Çiçek ile Leman ziyarete gelir. Ev sahibinin davranışları Çiçek ve Leman’ı görünce ılımlı olmaya başlar.

Libido

Hüseyin’in kafasının içinde ahlak, libido, bilinç ve utanç duygularını görürüz. Hüseyin’in içkiyi fazla kaçırdığı bir akşam tüm duygular uyur tek ayakta kalan ise libido olur.

Paşa Abi 5

Paşa Abi’nin evinde Bahadır, Çiçek, Yeter, Hayati, İbrahim, Feridun ve Fikri toplanmıştır. Hayati'nin karısı Nazlı, Hayati'yi kendisini aldatırken yakaladığını düşünür ancak Hayati durumu açıklar. Ev sahibi Hayati’nin kirasına zam yapmıştır eğer Paşa Abi’de yemek yemezse ayı çıkaramayacağını söyler Nazlı da ikna olur.

‘Güldür Güldür Show’, yeni bölümüyle cumartesi akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

'Bursa Bülbülü', izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor
TELEVİZYON 'Bursa Bülbülü'nden ilk kareler
Cenk Soner: Ülkemize çok güzel bir giriş yaptık ve bu kısa sürede çok başarılı işlere imza atarak beklediğimizin de üzerinde bir ilgiyle karşılaştık
TELEVİZYON Disney+ yeni dönem tanıtımını yaptı
'Gelsin Hayat Bildiği Gibi'de büyük yüzleşme!
TELEVİZYON 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi'de büyük yüzleşme!
Sinan Tuzcu ve Erkan Bektaş, 'Sipahi'de
TELEVİZYON Sinan Tuzcu ve Erkan Bektaş, 'Sipahi'de
Arka Sokaklar bu akşam var mı, yok mu? Arka Sokaklar neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
TELEVİZYON Arka Sokaklar bu akşam var mı, yok mu?
MasterChef dokunulmazlık oyununu kim ve hangi takım kazandı? 1 Aralık 2022 MasterChef Türkiye haftanın eleme adayı kim oldu, potaya kim gitti?
TELEVİZYON MasterChef'te dokunulmazlığın sahibi belli oldu!
Dizi severler dikkat! Netflix Aralık ayı takvimi ile içerikleri açıklandı! Netflix Aralık ayında hangi yeni dizi ve filmler yayınlanacak?
TELEVİZYON Dizi severler dikkat! Netflix Aralık içerikleri...
Yalı Çapkını dizisinde şaşırtan veda! Ünlü oyuncu sosyal medya paylaşımıyla veda etti!
TELEVİZYON Yalı Çapkını dizisinde şaşırtan veda!
Çöp Adam dizisi GERÇEK Mİ? Çöp Adam konusu gerçek hikaye mi senaryo mu? Çöp Adam hangi kitaptan uyarlama?
TELEVİZYON Çöp Adam dizisi gerçek mi uyarlama mı?
SURVİVOR 2023 KADROSU: Survivor ne zaman başlayacak? Survivor kadrosu açıklandı mı, yeni format nedir? Yarışmacıları belli oldu mu?
TELEVİZYON Survivor 2023 kadrosunda iki sürpriz isim birden! ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.