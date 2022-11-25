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'Güldür Güldür Show'da kahkaha dolu 7 skeç

Yapımını BKM’nin üstlendiği, televizyon ve tiyatro tarihine adını altın harflerle yazdıran ‘Güldür Güldür Show’, cumartesi akşamı saat 20.00’de 318’nci bölümüyle SHOW TV'de ekrana gelecek

'Güldür Güldür Show'da kahkaha dolu 7 skeç
HABERTURK.COM

SHOW TV'de cumartesi akşamlarının ekran keyfi 'Güldür Güldür Show', gündem yaratan skeçleri ve fenomen karakterleriyle ekranda kahkahanın tek adresi olmaya devam ediyor.

Ali Sunal’ın moderasyonuyla ekrana gelen ‘Güldür Güldür Show’da Açelya Topaloğlu, Alper Kul, Aylin Kontente Kul, Aziz Aslan, Berkay Tulumbacı, Burak Topaloğlu, Doğa Rutkay, Erdem Yener, Giray Altınok, Gürhan Altundaşar, Hasibe Özlem Eren, İrem Kahyaoğlu, Mahir İpek, Meltem Yılmazkaya, Onur Atilla, Ömür Arpacı, Özgün Aydın, Özgün Bayraktar, Toygan Avanoğlu, Uğur Bilgin, Ünal Yeter izleyicilerin karşısına çıkacak.

‘Güldür Güldür Show’un 318’nci bölümündeki skeçler ise şu şekilde:

ŞAKA

Sokakta tanımadığı insanlara şaka yapıp video çeken 'İbrahim’in 'Mesut’a yaptığı şaka beklemediği sonuçlara yol açar ve ikili yeni bir maceraya yelken açar.

SEYYAR ŞANTÖR İSMAİL

Bir kafede şarkıcı olan 'İsmail', gelen müşterilere kur yaparak şansını dener. Karşılaştığı her müşteride farklı bir sıkıntıyla karşılaşan 'İsmail’in şansını iyice zorlaması başını belaya sokar.

HIZLI MUAYENE

Hastanede doktorların yoğunluktan dolayı muayene için yalnızca beş dakikaları vardır. Doktorlar ne tuvalete gidebilir ne de hastalarıyla fazla ilgilenebilir. Hızlıca yapılan muayenelerin sonucu ise hastaları zor durumda bırakır.

İDEAL ERKEK

'Burcu', ilk buluşmasını kendi için ideal erkek olarak gördüğü 'Mesut' ile yapacaktır, arkadaşları 'Yeter', 'Hüseyin' ve 'Ercüment'e buluşmasını izlemelerini tembihler. Hüseyin kadınlar için ideal erkek yoktur tezini savunurken olaylar tahmin etmediği şekilde gelişir.

TARİHTEKİ İLK KİŞİSEL GELİŞİMCİ

Antik çağda günlük rutin görevleri olan bir kabileye 'Nazlı', sonradan dahil olur. Farklı bir kabileden gelen 'Nazlı', ‘kişisel gelişim’i bulmuştur. Kabile kabile gezip insanların hayatlarına dokunduğunu söyler. Kabile üyelerinin bir bir yaptıkları işleri bırakıp içlerinden gelen şeylere yönlendirir. Bunun sonucunda kabile dağılma noktasına gelir.

KONFORLU MUHALEFET

Muhalefet partisi başkanı olan 'Mesut', seçim günü acı haber verir gibi anket sonuçlarını açıklar, partisi seçimi kazanmaktadır. Partideki herkes iktidar olmamak için çözüm üretmeye başlar, muhalefet olmaya alışmışlardır ve ülke ekonomik olarak kötü diye yönetmek istemezler.

GASPÇI FİKRİ III

'Fikri’nin evi yanmıştır. İtfaiye şefi 'Feridun' ve sigortacı 'İbrahim' yangının sebebini ararken bütün oklar 'Fikri’nin evi kendisinin yaktığını işaret eder ancak yeterli kanıt bulunamaz.

‘Güldür Güldür Show’ yeni bölümüyle cumartesi akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de...

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