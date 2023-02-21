"6 BİNİN ÜZERİNDE KONTEYNER KURULUMU TAMAMLANDI"

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı (AFAD) Yunus Sezer daha önce yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: "Bugün 40 bin 689 vatandaşımızı maalesef hayatını kaybetmiş olarak tespit etmiş durumdayız. Burada 40'a yakın binada arama kurtarma çalışmalarımız büyük bir hassasiyetle devam ediyor. Bir taraftan da iyileştirme adına yoğun bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 200 binin üzerinde çadır kurulumu yapılmış durumda. Bölgedeki sivil toplum kuruluşlarının envanterlerini de katarsak 250 bine yakın çadır halihazırda kurulmuş durumda. Bizim hedefimiz, çok kısa sürede bunu 300 binli rakamlara tamamlamak. 100 bin konteyner hedefinin 2 ay içerisinde bitirilmesi çalışmaları var. Burada da şu anda 6 binin üzerinde konteyner kurulumu tamamlandı. 68 bin konteynerin de altyapı çalışmaları büyük bir hızla tamamlanmak üzere"