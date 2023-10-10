Polis, soluk borusuna şeker kaçan Hira Nur'u 'Heimlich' ile kurtardı
KAHRAMANMARAŞ'ta,nefes borusuna şeker kaçan Hira Nur Türk'ü (3), polis memuru Fatih Gök, Heimlich manevrası ile kurtardı.
KAHRAMANMARAŞ'ta,nefes borusuna şeker kaçan Hira Nur Türk'ü (3), polis memuru Fatih Gök, Heimlich manevrası ile kurtardı.
Olay, 7 Ekim'de, saat 18.00 sıralarında, Elbistan ilçesi Ceyhan Mahallesi'nde meydana geldi. Yolda yürürken, şeker yiyen Hira Nur Türk'ün nefes alamadığını gören Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Fatih Gök, Heimlich manevrasıyla ilk yardımda bulundu. Müdahale sonucu çocuğun soluk borusundaki şeker çıktı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.