Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        Polis, soluk borusuna şeker kaçan Hira Nur'u 'Heimlich' ile kurtardı

        KAHRAMANMARAŞ'ta,nefes borusuna şeker kaçan Hira Nur Türk'ü (3), polis memuru Fatih Gök, Heimlich manevrası ile kurtardı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 16:55 Güncelleme: 10.10.2023 - 17:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Polis, soluk borusuna şeker kaçan Hira Nur'u 'Heimlich' ile kurtardı
        ABONE OL
        ABONE OL

        KAHRAMANMARAŞ'ta,nefes borusuna şeker kaçan Hira Nur Türk'ü (3), polis memuru Fatih Gök, Heimlich manevrası ile kurtardı.

        Olay, 7 Ekim'de, saat 18.00 sıralarında, Elbistan ilçesi Ceyhan Mahallesi'nde meydana geldi. Yolda yürürken, şeker yiyen Hira Nur Türk'ün nefes alamadığını gören Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Fatih Gök, Heimlich manevrasıyla ilk yardımda bulundu. Müdahale sonucu çocuğun soluk borusundaki şeker çıktı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Habertürk ekibi Tel Aviv'de
        Habertürk ekibi Tel Aviv'de
        Putin'den İsrail-Filistin açıklaması
        Putin'den İsrail-Filistin açıklaması
        Anne ve babasını öldüren sanıktan "Pes" dedirten savunma!
        Anne ve babasını öldüren sanıktan "Pes" dedirten savunma!
        Ölü ve yaralılar var! Mevsimlik işçi kavgası!
        Ölü ve yaralılar var! Mevsimlik işçi kavgası!
        İşte EURO 2032 stadyumları!
        İşte EURO 2032 stadyumları!
        Melissa Vargas, Malatya'ya geldi!
        Melissa Vargas, Malatya'ya geldi!
        Mısır İsrail'i saldırı konusunda uyardı mı?
        Mısır İsrail'i saldırı konusunda uyardı mı?
        Gazze'nin birçok bölgesi enkaza döndü!
        Gazze'nin birçok bölgesi enkaza döndü!
        İsrail: Kara operasyonu seçeneği için ordu hazır
        İsrail: Kara operasyonu seçeneği için ordu hazır
        Otomobilde kampanya yarışı
        Otomobilde kampanya yarışı
        MKE fabrikasındaki patlamada iddianame hazırlandı
        MKE fabrikasındaki patlamada iddianame hazırlandı
        9 km uzunluğunda köy! 'Küçük Toskana' olarak anılıyor
        9 km uzunluğunda köy! 'Küçük Toskana' olarak anılıyor
        "Inter'i pişman etti!"
        "Inter'i pişman etti!"
        Emekliye 5000 TL ödeme nasıl yapılacak?
        Emekliye 5000 TL ödeme nasıl yapılacak?
        Desteğe tepki
        Desteğe tepki
        Zincir marketlerden 'indirim' çağrısına cevap
        Zincir marketlerden 'indirim' çağrısına cevap
        Yabancılar övgü yağdırdı
        Yabancılar övgü yağdırdı
        İspanya'dan flaş iddia: Son tango!
        İspanya'dan flaş iddia: Son tango!
        Günübirlik konutlarla ilgili kanun teklifi meclise geliyor
        Günübirlik konutlarla ilgili kanun teklifi meclise geliyor
        "Şahane bir sohbetin derdindeyiz"
        "Şahane bir sohbetin derdindeyiz"

        Benzer Haberler

        Depremlerin merkez üssü demedi, ameliyat için KKTC'den Kahramanmaraş'a geld...
        Depremlerin merkez üssü demedi, ameliyat için KKTC'den Kahramanmaraş'a geld...
        Nefes borusuna şeker kaçan çocuğu polisin Heimlich manevrası kurtardı
        Nefes borusuna şeker kaçan çocuğu polisin Heimlich manevrası kurtardı
        Afşin'de ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımı devam ediyor
        Afşin'de ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımı devam ediyor
        Kahramanmaraş'ta Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi
        Kahramanmaraş'ta Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi
        Kahramanmaraş'ta yoğurt ve peynir kaplarına kaçak silahlar gizleyen şüpheli...
        Kahramanmaraş'ta yoğurt ve peynir kaplarına kaçak silahlar gizleyen şüpheli...
        Dulkadiroğlu'ndaki 19 bin 279 depremzedenin hak sahipliği başvurusu onaylan...
        Dulkadiroğlu'ndaki 19 bin 279 depremzedenin hak sahipliği başvurusu onaylan...