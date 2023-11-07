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        Kahramanmaraş'ta fabrika yangını

        KAHRAMANMARAŞ'takitekstil fabrikasında yangın çıktı; ekipler alevlere müdahale ediyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 16:32 Güncelleme: 07.11.2023 - 16:35
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        Kahramanmaraş'ta fabrika yangını
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        KAHRAMANMARAŞ'takitekstil fabrikasında yangın çıktı; ekipler alevlere müdahale ediyor.

        Türkoğlu ilçesi Kılılı Mahallesi'ndeki bir tekstil fabrikasında öğle saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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