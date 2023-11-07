Kahramanmaraş'ta fabrika yangını

KAHRAMANMARAŞ'takitekstil fabrikasında yangın çıktı; ekipler alevlere müdahale ediyor.

Türkoğlu ilçesi Kılılı Mahallesi'ndeki bir tekstil fabrikasında öğle saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

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