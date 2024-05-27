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        Depremde yıkılan ve 150 kişinin öldüğü Palmiye Sitesi'ne ilişkin iddianame hazırlandı

        Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023 tarihindeki depremde Palmiye Sitesi A, B ve C bloklarının yıkılması ve 150 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin 3 sanık hakkında 22 yıl altışar aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 00:54 Güncelleme: 27.05.2024 - 00:54
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        Depremde yıkılan ve 150 kişinin öldüğü Palmiye Sitesi'ne ilişkin iddianame hazırlandı
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        Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023 tarihindeki depremde Palmiye Sitesi A, B ve C bloklarının yıkılması ve 150 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin 3 sanık hakkında 22 yıl altışar aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

        Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca, merkez Onikişubat ilçesi Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi İsmet Karaokur Bulvarı'nda yıkılan site ile ilgili şüpheliler A.B, H.M.E. ve Ö.T. hakkında, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan hazırlanan iddianame, 5. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

        Yıkılan sitede 150 kişinin yaşamını yitirdiği, 7 kişinin ise yaralandığı hatırlatılan iddianamede, ölüm ve yaralanmalarla ilgili olay yeri tespit, keşif, inceleme ve delil temini için bilirkişilerin görevlendirildiği aktarıldı.

        Depremin ardından Cumhuriyet Başsavcılığınca, sorumluluğu bulunan kişilerin tespiti, delil elde edilmesi amacıyla gerekli görevlendirilmelerin yapıldığı, binanın kolon ve kirişlerinden karot ile demir örneklerinin alınarak muhafaza edildiği belirtilen iddianamede, A, B ve C blokları hakkında dosya üzerinden yapılan incelemeler, deneysel çalışmalar, araştırmalar ve üç boyutlu analizler neticesinde 1998 Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmeliğe tabi olduğu, ilk ruhsat tarihinin 27 Haziran 2000 olduğu ifade edildi.

        Bilirkişi raporunda kusur atfedilen şüphelilerden A.B. ve H.M.E'nin asli, Ö.T'nin ise tali kusurlu olduğu kaydedilen iddianamede, şüpheli A.B. için yakalama emri çıkarıldığı H.M.E. ve Ö.T'nin ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldığı anımsatıldı.

        İddianamede, yapım sorumlusu müteahhit, statik proje müellifi, fenni mesulün asli kusurlu olduğu, jeoloji mühendisinin ise tali kusurlu olduğunun tespit edildiği vurgulandı.

        Sitenin müteahhidinin müşteki ve tanıklar beyanları doğrultusunda H.M.E. ve A.B, jeoloji mühendisinin ise Ö.T. olduğunun belirtildiği iddianamede, şunlar kaydedildi:

        "Kahramanmaraş ilinin deprem bölgesinde olduğunu, usulüne uygun yapılmayan yapıların meydana gelen depremlerde yıkılabileceğini objektif olarak var olan dikkat ve özen yükümlülüğünü öngörebilecek ve yerine getirebilecek durumda olmasına rağmen üzerlerine düşen yükümlülükleri yerine getirmeyerek sitenin proje aşamasında statik proje içeriği yetersizliği, temel donatı alanı yetersizliği, temel zemin emniyet gerilmesi yetersizliği, statik hesap raporu yetersizliği, kolon boyutları yetersizliği, kolon donatı alanı yetersizliği, kiriş donatı alanı yetersizliği, donatı detaylandırması yetersizliği, zemin araştırması yetersizliği, oturum analizi yapılmasının gerekli olmasına rağmen yapılmamış olması, yapım aşamasında ise malzeme kalitesi yetersizlikleri bulunmasına rağmen binayı inşa ederek bilinçli taksirle hareket etmek suretiyle vefat ve yaralanmalara sebebiyet vererek üzerlerine atılı bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçunu işlediklerini gösterir haklarında kamu davası açılmayı gerektirir delile ulaşıldığı anlaşılmakla şüphelilerin ayrı ayrı cezalandıkları kamu adına talep olunur."

        İddianamede ayrıca A.D, L.D. ve C.Ş. hakkında taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan takipsizlik kararı verildiği, kamu görevlilerinin soruşturma iznine tabi olmaları nedeniyle haklarında tefrik karar verildiği bildirildi. M.B, A.T.B, N.C.C, K.C.A, K.D, A.Z.D, Z.D, D,D, B.U. ve M.K.U'nun yaralanmasına ilişkin kati raporların alınması için müzakere ve talimat yazıldığı ve dosyaya gönderileceği aktarıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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