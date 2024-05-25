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        Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 21 şüpheli tutuklandı

        Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 22 zanlıdan 21'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2024 - 20:06 Güncelleme: 25.05.2024 - 20:06
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        Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 21 şüpheli tutuklandı
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        Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 22 zanlıdan 21'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Türkoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Türkoğlu Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi.

        Belirlenen adreslere baskın yapan ekipler, aramalarda uyuşturucu ve 4 ruhsatsız tabanca ele geçirdi, 22 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 21'i tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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