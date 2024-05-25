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        20 bin afetzedeye barınma imkanı sunan park ve bahçelerde depremin izleri siliniyor

        İZZET MAZI - 6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, üzerine kurulu çadır ve konteyner kentlerle yaklaşık 20 bin afetzedeye barınma imkanı sunan park ve bahçelerdeki tahribatın izini silmek için belediye ekiplerince çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2024 - 13:28 Güncelleme: 25.05.2024 - 13:28
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        20 bin afetzedeye barınma imkanı sunan park ve bahçelerde depremin izleri siliniyor
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        İZZET MAZI - 6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, üzerine kurulu çadır ve konteyner kentlerle yaklaşık 20 bin afetzedeye barınma imkanı sunan park ve bahçelerdeki tahribatın izini silmek için belediye ekiplerince çalışma başlatıldı.

        Afetten etkilenen kentte bir yandan inşası tamamlanan kalıcı konutlar teslim edilirken, diğer taraftan da geçici konaklama merkezi olarak kullanılan ve ihtiyaç kalmadığı için boşaltılan park ve bahçelerde oluşan tahribatın onarılması için çalışma yürütülüyor.

        Yaşanan felaketin hemen ardından önce çadır kentlere, sonrasında ise konteyner kent ve lojistik merkezlere ev sahipliği yapan şehir genelindeki 48 yeşil alan, tadilattan geçirilerek vatandaşın hizmetine sunuluyor.

        Deprem öncesi, deprem dönemindeki çadır ve konteyner kent oluşturulmuş hali ile mevcut durumu havadan görüntülenen alanların onarımı için yaklaşık 300 personel görev yapıyor.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, AA muhabirine, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin ardından hayatı normalleştirmek için başlatılan çalışmaların aralıksız sürdüğünü söyledi.

        Büyükşehir Belediyesi sorumluluk sahasında 6 milyon metrekare yeşil alan bulunduğuna işaret eden Görgel, şunları kaydetti:

        "Deprem zamanında neredeyse tüm yeşil alanlarımızı vatandaşlarımıza barınma ve lojistik merkezi olarak tahsis ettik. Bu nedenle özellikle depremden sonra yeşil alanlarımızda çok ciddi manada tahribat ve adeta kullanılamaz hale gelen alanlar oluştu. Arkadaşlarımız sağ olsunlar bu noktada çok ciddi manada buraların boşaltılmasıyla beraber çalışmalarını sürdürüyor. Buralarda (yeşil alanlar) deprem zamanında 20 bin hemşehrimiz konakladı. Şimdi arkadaşlarımız şehrin tamamında 48 noktada 300 personelle yeşil alanların, refüjlerin, bakım ve onarımlarını yapmaya başladılar."

        Görgel, Atatürk Parkı, Kılavuzlu ve 15 Temmuz millet bahçeleri gibi büyük tesislerin ön bakımdan geçirildiğini ve başlatılan iyileştirme çalışmalarının bazı bakanlıklarla yapıldığını vurguladı.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının desteğiyle Kılavuzlu Millet Bahçesi'nde bir çalışma gerçekleştirileceğini aktaran Görgel, şunları kaydetti:

        "Orada ciddi manada bir onarım faaliyeti içerisine gireceğiz. Ondan sonra vatandaşlarımızın hizmetine daha sağlıklı bir biçimde sunmuş olacağız. Bunun yanında şehrimizin her noktasında bu denli nitelikli parklar yapmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımız buralarda güzel vakitler geçirsinler, çocuklarıyla beraber anılarını biriktirsinler istiyoruz."

        Görgel, vatandaşların daha konforlu ortamlarda dinlenebilmesi adına yeşil alanlardaki sosyal tesislerin de onarımlarının devam ettiğini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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