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        Kahramanmaraş'ta deprem yatırımları değerlendirildi

        Kahramanmaraş'ta, AK Parti İl Başkanlığıca 6 Şubat 2023'teki depremler sonrası kentte yapılan ve devam eden yatırımlarla ilgili bilgilendirme toplantısı düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2024 - 17:00 Güncelleme: 25.05.2024 - 17:00
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        Kahramanmaraş'ta deprem yatırımları değerlendirildi
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        Kahramanmaraş'ta, AK Parti İl Başkanlığıca 6 Şubat 2023'teki depremler sonrası kentte yapılan ve devam eden yatırımlarla ilgili bilgilendirme toplantısı düzenledi.

        Şairler Tepesi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda konuşan TBMM Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyon Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci, Kahramanmaraş'ın depremlerden etkilenen iller içerisinde yeniden inşa adına hızlı bir ivme yakaladığını söyledi.

        Depremzedeler için inşa edilen kalıcı konutlardan 17 bin 592'sinin hak sahiplerine teslim edildiğini, çalışmaların hızla sürdüğünü kaydeden Kirişçi, devam eden sağlık yatırımlarıyla da Kahramanmaraş’ın uzun bir dönem sağlık alanındaki ihtiyacının karşılanacağını belirtti.

        2023 yılında 58 bin olarak çiftçi sayısının, 2024 yılında 59 bine ulaştığını ifade eden Kirişçi, şunları söyledi:

        "Depremin ardından kentimize, Tarım ve Orman Bakanlığımız marifetiylele sadece tarım alanında 2,4 milyar lira destek verildi. İnşallah desteklerimiz artarak devam edecek. Depremin merkez üssü olarak hepinizin önemsediği, üzerinde durduğu konu da uygun olmayan alanlar ve orta hasarlı yapılar. Bu konunun takibini yapıyoruz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ile yakın temastayız. İnşallah Kurban Bayramı'nın ardından detaylı bir rapor ve bilgilendirme için Bakanlığımız Kahramanmaraş'ımıza ziyareti olacak."

        Toplantıya, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri, Ömer Oruç Bilal Debgici, Mevlüt Kurt, Tuba Köksal, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ile AK Parti İl Başkanı Cüneyt Doğan katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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