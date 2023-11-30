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        'YAYA GEÇİDİ'NDE OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI GENÇ, ÖLDÜ

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 23:58 Güncelleme: 30.11.2023 - 23:58
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        'YAYA GEÇİDİ'NDE OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI GENÇ, ÖLDÜ
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         KAHRAMANMARAŞ'ta,yayageçidinde otomobilin çarptığı Mehmet Ali Başoğlu (21), yaşamını yitirdi.Kaza, saat 20.30 sıralarında Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı´nda meydana geldi. Yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Mehmet Ali Başoğlu'na, A.T. yönetimindeki 46 AAV 726 plakalı otomobil çarptı. Başoğlu çarpmanın şiddetiyle savrulurken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Mehmet Ali Başoğlu´nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazayı duyup olay yerine gelen Başoğlu´nun yakınları sinir krizi geçirdi. Mehmet Ali Başoğlu´nun cenazesi, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.Otomobil sürücüsü A.T. polis ekiplerince gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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