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        Yol kenarında fenalaşan kadını hastaneye, belediye otobüsünün şoförü yetiştirdi

        KAHRAMANMARAŞ'ınDulkadiroğlu ilçesinde, yol kenarında servis beklerken fenalaşan E.N., durağa yanaşan otobüsün şoförü tarafından hastaneye götürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 09:38 Güncelleme: 07.12.2023 - 09:40
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        Yol kenarında fenalaşan kadını hastaneye, belediye otobüsünün şoförü yetiştirdi
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        KAHRAMANMARAŞ'ınDulkadiroğlu ilçesinde, yol kenarında servis beklerken fenalaşan E.N., durağa yanaşan otobüsün şoförü tarafından hastaneye götürüldü.

        İstasyon Mahallesi'nde durakta bekleyen E.N., birden fenalaşıp yere yığıldı. Kadını fark eden çevredekiler, durağa yanaşan belediye otobüsünün şoförüne durumu anlattı. Otobüse alınan E.N., şoför tarafından hastaneye yetiştirildi. Acil serviste tedaviye alınan E.N.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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