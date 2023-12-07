Yol kenarında fenalaşan kadını hastaneye, belediye otobüsünün şoförü yetiştirdi KAHRAMANMARAŞ'ınDulkadiroğlu ilçesinde, yol kenarında servis beklerken fenalaşan E.N., durağa yanaşan otobüsün şoförü tarafından hastaneye götürüldü.

KAHRAMANMARAŞ'ınDulkadiroğlu ilçesinde, yol kenarında servis beklerken fenalaşan E.N., durağa yanaşan otobüsün şoförü tarafından hastaneye götürüldü.

İstasyon Mahallesi'nde durakta bekleyen E.N., birden fenalaşıp yere yığıldı. Kadını fark eden çevredekiler, durağa yanaşan belediye otobüsünün şoförüne durumu anlattı. Otobüse alınan E.N., şoför tarafından hastaneye yetiştirildi. Acil serviste tedaviye alınan E.N.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.