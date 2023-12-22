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        Türk Kızılay'dan, 1 milyon 200 bin depremzedeye kışlık yardımı

        TÜRK Kızılay, Kahramanmaraş'taki depremzedelere ısıtıcı, battaniye ve gıda kolilerinden oluşan kışlık yardımı dağıtıyor. Türk Kızılay Genel Sekreter Yardımcısı Şükrü Can, yardımlarla deprem bölgesindeki 1 milyon 200 bin depremzedeye ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 12:11 Güncelleme: 22.12.2023 - 12:15
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        Türk Kızılay'dan, 1 milyon 200 bin depremzedeye kışlık yardımı
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        TÜRK Kızılay, Kahramanmaraş'taki depremzedelere ısıtıcı, battaniye ve gıda kolilerinden oluşan kışlık yardımı dağıtıyor. Türk Kızılay Genel Sekreter Yardımcısı Şükrü Can, yardımlarla deprem bölgesindeki 1 milyon 200 bin depremzedeye ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

        Türk Kızılay'ın 6 Şubat depremlerinin merkez üssü olan Kahramanmaraş'taki depremzedelere kışlık yardımı dağıtımı Baykar Konteyner Kenti'nden başlatıldı. Dağıtıma, Türk Kızılay Genel Sekreter Yardımcısı Şükrü Can da katıldı. Haneleri de ziyaret eden Can, depremzedelerle sohbet ederek, "Her zaman sizlerin yanınızdayız" dedi.

        Yardımlar hakkında açıklama yapan Can, 6 Şubat'tan sonra Türk Kızılay olarak iyileştirme faaliyetlerine başlayıp, depremzedelerin yanında olduklarını, bundan sonra da desteklerin devam edeceğini belirtti. Esnafa ve çiftçilere de destek verdiklerini belirten Can, şunları söyledi:

        "50 TIR'lık yardım malzemesiyle kış yardımlarını başlatmış olduk. Bu yardımlar içerisinde gıda kolileri, hijyen setleri, kadınlarımıza yönelik kişisel bakım ürünleri, battaniye, ısıtıcı ve diğer malzemeler bulunaktadır. Konteyner kentlerde, köylerde, mahallelerimizde ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin kış boyunca yanlarında olacağız ve bu yardımları inşallah vaktinde, zamanında kardeşlerimize ulaştıracağız. Yardımlar kapsamında 1 milyon 200 bin depremzede kardeşimize ulaşmayı hedefliyoruz."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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