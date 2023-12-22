Depremde 14 kişinin öldüğü Kahramanmaraş'taki Arıkan Otel'in taşıyıcılarında yetersizlik tespit edildi

SİNAN DORUK - GÖKHAN ÇALI - Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'taki depremlerde yıkılan Arıkan Otel'de 14 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin 2 sanık hakkında 22 yıl altışar aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca merkez Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi Azerbaycan Bulvarı'nda yıkılan binanın yapı sahibi A.A. ile statik yapı müellifi O.P.Y. hakkında, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl altışar aya kadar hapis talebiyle hazırlanan iddianame, 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Enkazda yapılan bilirkişi incelemesine ait raporlar, karot ve demir numune analizleri ile tutanaklarının yer aldığı iddianamede, yıkılan 6 katlı Arıkan Otel'de 14 kişinin yaşamını yitirdiği hatırlatıldı.

Depremin ardından ölüm ve yaralanmaların meydana geldiği binanın durumunun tespiti için Cumhuriyet Başsavcılığınca görevlendirilen bilirkişi heyetince inceleme yapıldığı, binanın kolon ve kirişlerinden karot ile demir örneklerinin alınarak muhafaza edildiği aktarılan iddianamede, 26 Şubat'ta tekrar olay yerine gidilerek 4 karot ve 4 demir numunesi alındığı ifade edildi.

- "Beton dere çakılları kullanılarak imal edilmiş"

Alınan örneklerin yönetmeliğe uygun olmadığı aktarılan iddianamede, "Gözle yapılan kontrollerde betonun dere çakılları kullanılarak imal edildiği, mukavemetinin düşük olduğu, düz demir kullanıldığı, etriye sıkılaştırılmasının yapılmadığı, kancalarının doğru açı ile bükülmediği, betonarme kirişlerde tahta ve benzeri malzemeler kullanıldığı, bunun da beton kesitinin azalmasına neden olduğuna ilişkin olay yeri inceleme ve görgü tespit tutanağı düzenlenmiştir." ifadesi kullanıldı.

İddianamede, 14 Mart, 4 Nisan ve 12 Nisan tarihlerinde de olay yerine gidildiği, her defasında örnekler alınarak incelemelerin yapıldığına ve test sonuçlarını gösterir bilirkişi raporu düzenlendiğine işaret edilerek, şu bilgilere yer verildi:

"Arıkan Otel hakkında dosya üzerinden yapılan incelemeler, deneysel çalışmalar, araştırmalar ve üç boyutlu analizler neticesinde 1975 Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmeliğe tabi olduğu, 28 Aralık 1993 tarihli yapı ruhsatına göre binanın toplam 6 kattan oluştuğu tespit edilmiştir. Yıkılan binanın mevcut taşıyıcı elemanlarının donatı detaylandırmasında (kolon ve kirişlerin etriye aralıkları, kanca özellikleri, bindirme boyları, ankraj ve kenetlenme boyları) yetersizlikler olduğu belirlenmiştir. Sürekli temellerin kesit alanı olarak yeterli fakat zemin emniyet gerilmesi ve donatı alanı açısından çoğunlukla yetersiz, kolonlarda kullanılan etriye aralıklarının kolon orta, sarılma (sıklaştırma) ve birleşim bölgelerinde yeterli olmadığı ve sıklaştırma bölgesinin olmadığı tespit edilmiştir. Binada A1 burulma düzensizliği oluştuğu bu nedenlerle yapı sahibi A.A. statik proje müellifi O.P.Y. teknik uygulama sorumlusu A.Ş'nin asli kusurlu oldukları tespit edilmiştir."

- Yetersizlikler tespit edildi

Sanıklar A.A. ile O.P.Y'nin savunmalarında, üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmediği vurgulanan iddianamede, şunlar kaydedildi:

"Binanın projeye uygun inşa edilmemesi, temel donatı alanı yetersizliği, temel zemin emniyet gerilmesi yetersizliği, yetersiz donatı detaylandırması, malzeme kalitesi yetersizliklerinin ve eksiklerin binanın yıkılmasında etkili olduğunun belirlenmiştir. Şüphelilerin Kahramanmaraş'ın deprem bölgesinde olduğunu, usulüne uygun yapılmayan ve tespit edilen eksikliklerin bulunması halinde yapıların meydana gelen depremlerde yıkılabileceğini objektif olarak var olan dikkat ve özen yükümlülüğünü öngörebilecek ve yerine getirebilecek durumda olmalarına rağmen üzerlerine düşen yükümlülükleri yerine getirmeyerek bilinçli taksirle hareket ettiklerinin kabul edilmesi gerekir."

İddianamede, şüpheli olarak yer alan binanın teknik uygulama sorumlusu A.Ş'nin oğlu tarafından vesayet altında olduğunun bildirildiği, kolluk tarafından A.Ş. hakkında konuşma yetisinin bulunmadığına dair tutanak tutulduğu ve işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamadığına dair sağlık kurulu raporunun dosyaya eklenmesi dolayısıyla ceza verilmesine yer olmadığına dair karar verilmesi talep edildi.