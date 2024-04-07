Sandıktan muhtarlık pusulaları çıkmayınca seçim iptal edildi

KAHRAMANMARAŞ’ın Onikişubat ilçesinin kırsal Şahinkayası Mahallesi’nde seçim sonuçlarına itiraz üzerine tekrar sayım için açılan sandıktan muhtarlık oy pusulası çıkmadı. İlçe Seçim Kurulu muhtarlık seçimini iptal edip, sandık kurulu hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

Onikişubat ilçesinin kırsal Şahinkaya Mahallesi’nde 31 Mart’ta kurulan 8 sandıkta kayıtlı 2 bin 102 seçmenden 2 bin 35’i oy kullandı. 2 adayın yarıştığı seçimde Nuh Kurnaz 991, Ramazan Saz ise 988 oy aldı. Ramazan Saz, kendisine verilen 25 oyun hukuksuz bir şekilde geçersiz sayıldığı iddiasıyla Onikişubat İlçe Seçim Kurulu’na başvurarak 5 sandıkta oyların yeniden sayılmasını talep etti. Ancak Saz’ın bu talebi reddedildi.