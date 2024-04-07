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        Sandıktan muhtarlık pusulaları çıkmayınca seçim iptal edildi

        KAHRAMANMARAŞ'ın Onikişubat ilçesinin kırsal Şahinkayası Mahallesi'nde seçim sonuçlarına itiraz üzerine tekrar sayım için açılan sandıktan muhtarlık oy pusulası çıkmadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.04.2024 - 14:47 Güncelleme: 07.04.2024 - 14:50
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        Sandıktan muhtarlık pusulaları çıkmayınca seçim iptal edildi
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        KAHRAMANMARAŞ’ın Onikişubat ilçesinin kırsal Şahinkayası Mahallesi’nde seçim sonuçlarına itiraz üzerine tekrar sayım için açılan sandıktan muhtarlık oy pusulası çıkmadı. İlçe Seçim Kurulu muhtarlık seçimini iptal edip, sandık kurulu hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

        Onikişubat ilçesinin kırsal Şahinkaya Mahallesi’nde 31 Mart’ta kurulan 8 sandıkta kayıtlı 2 bin 102 seçmenden 2 bin 35’i oy kullandı. 2 adayın yarıştığı seçimde Nuh Kurnaz 991, Ramazan Saz ise 988 oy aldı. Ramazan Saz, kendisine verilen 25 oyun hukuksuz bir şekilde geçersiz sayıldığı iddiasıyla Onikişubat İlçe Seçim Kurulu’na başvurarak 5 sandıkta oyların yeniden sayılmasını talep etti. Ancak Saz’ın bu talebi reddedildi.

        Bunun üzerine Ramazan Saz, İl Seçim Kurulu’na başvurdu. Sazın itirazını değerlendiren İl Seçim Kurulu, ilçe seçim kurulunun kararının kaldırılıp, 2347 nolu sandıkta geçersiz oyların sayılmasına karar verdi.

        ‘PUSULALARI SEÇİM MAHALLİNDE BIRAKTIM’

        Onikişubat İlçe Seçim Kurulu’nda açılan sandıktan muhtarlık oy pusulaları çıkmadı. Telefonla aranılan sandık kurulu başkanı İzzettin D., “Muhtarlık oy pusulalarını oy torbasına bırakmadım, seçim mahallinde bıraktım” dedi.

        Bunun üzerine Onikişubat İlçe Seçim Kurulu, oy pusulaları olmadığı için geçersiz oyların tekrar sayılmasının mümkün olmaması ve 2 aday arasındaki oy farkının da az olması nedeniyle muhtarlık seçiminin iptal edilip 2 Haziran’da yeniden yapılmasına, 2347 nolu sandık kurulu başkanı ve üyeleri hakkında da Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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