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        Kahramanmaraş'taki orman yangını, 18 saatte kontrol altına alındı

        KAHRAMANMARAŞ'ın Onikişubat ilçesi Fırnız mevkisinde çıkan orman yangını, 18 saatte kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.07.2024 - 09:27 Güncelleme: 29.07.2024 - 09:30
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        Kahramanmaraş'taki orman yangını, 18 saatte kontrol altına alındı
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        KAHRAMANMARAŞ'ın Onikişubat ilçesi Fırnız mevkisinde çıkan orman yangını, 18 saatte kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre 80 hektarlık alan yandı, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

        Onikişubat ilçesi Suçatı Mahallesi'nin Fırnız mevkisindeki ormanda, dün saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. İhbarla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından çok sayıda ekip sevk edildi. 200 personel, 60 araçla yangını söndürmek için başlatılan çalışmalara, 6 helikopter ile 2 uçak da havadan destek verdi. Rüzgar ve arazi şartları nedeniyle ekiplerin güçlük çektiği yangın, saat 07.30 sıralarında kontrol altına alındı. 18 saatte kontrol altına alınan yangında ilk belirlemelere göre 80 hektarlık alan yandı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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