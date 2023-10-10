Kahramanmaraş'ta Filistinlilere destek amacıyla gösteri düzenlendi

Kahramanmaraş'ta sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşların katılımıyla Filistinlilere destek gösterisi düzenlendi.

Kentteki bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar, Kahramanmaraş İHH İnsani Yardım Derneği öncülüğünde Erzurumluoğlu Camisi önünde bir araya geldi.

Türk ve Filistin bayrağı açan vatandaşlar, Filistin direnişini destekleyen slogan attı.

Dernek Başkanı Yusuf Bülbül, İsrail'in uzun yıllardır çocuk, genç, yaşlı ayrımı yapmadan Filistinli Müslümanları katlettiğini ve yurtlarından zorla çıkardığını belirtti.

İsrail güçlerince işgal edilen yerleşim yerlerine getirilen Yahudi yerleşimcilerin aynı zamanda silahlandırıldığına dikkati çeken Bülbül, Mescid-i Aksa'nın özgürlüğü için Filistin'e destek verilmesi çağrısında bulundu.

Bülbül, şöyle konuştu:

"Şimdi İsrail’in karşısında kendi haklarını ve topraklarını savunan Filistinli kardeşlerimizle birlik olma zamanı. Şunu çok iyi biliyoruz ki yıllardır İsrail’in başlattığı ve yaktığı bu ateş kendisini yakacak bir ateştir. Bugünlerde yaşanan olaylar, neredeyse bir asırdır pençelerini Filistin topraklarına geçiren İsrail’in uyguladığı zulüm ve işgal politikasına karşı bir başkaldırıdır. Filistin’de işgal edilen topraklarını savunan tüm kardeşlerimize buradan desteklerimizi ve dualarımızı gönderiyoruz."

Katılımcılar daha sonra Filistin'e destek için dua etti.