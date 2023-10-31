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        Kahramanmaraş'ta küçükbaş hayvan satışı canlı hayvan borsasında yapılacak

        Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, küçükbaş ve adaklık satışının 2 Kasım Perşembe günü canlı hayvan borsasına taşınacağını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 16:14 Güncelleme: 31.10.2023 - 16:14
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        Kahramanmaraş'ta küçükbaş hayvan satışı canlı hayvan borsasında yapılacak
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        Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, küçükbaş ve adaklık satışının 2 Kasım Perşembe günü canlı hayvan borsasına taşınacağını duyurdu.

        Dağınık bir biçimde hizmet veren küçükbaş ve adaklık satıcıları, artık canlı hayvan borsasında oluşturulan adaklık satış merkezinde faaliyetlerine devam edecekler.

        Perşembe günü itibariyle canlı hayvan ​​​​​​​borsası'nda ticari faaliyetlerine başlayacak olan küçükbaş ve adaklık satıcıları, vatandaşlara veteriner hekim kontrolünde daha modern ve hijyenik şartlarda hizmet sağlayacaklar.

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