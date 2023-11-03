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        Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor

        Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binaların yıkımı kontrollü şekilde devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 17:13 Güncelleme: 03.11.2023 - 17:18
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        Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor
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        Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binaların yıkımı kontrollü şekilde devam ediyor.

        "Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta yıkım kararı verilen yapılardaki çalışmalar sürüyor.

        Bu kapsamda kent merkezinde ekiplerin çevresinde önlem aldığı bina, kontrollü şekilde yıkıldı.

        Çıkan molozlar, kamyonlara yüklenerek enkaz döküm sahasına taşındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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