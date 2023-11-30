Kahramanmaraş'ta bisikletten düşen çocuk hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bisikletten düşen çocuk yaşamını yitirdi.

İlçeye bağlı Kızılcaoba Mahallesi'nde bisikletiyle kırtasiyeye giden Evren Vicdan (14), tekerleğe takılan poşetten kurtulmak isterken dengesini kaybederek yere düştü.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılan Vicdan, yapılan müdahaleye rağmen kurtulamadı.

Cenaze, adli işlemlerin ardından aileye teslim edildi.