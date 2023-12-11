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        Türkoğlu'nda 1680 paket kaçak sigara ele geçirildi

        Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde düzenlenen operasyon 1680 paket kaçak sigara ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 17:25 Güncelleme: 11.12.2023 - 18:08
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        Türkoğlu'nda 1680 paket kaçak sigara ele geçirildi
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        Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde düzenlenen operasyon 1680 paket kaçak sigara ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sigara kaçakçılığını önlemeye yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda Türkoğlu ilçesinde Suriye uyruklu M.Ş.A'ya (32) ait araçta arama yapan ekipler 1680 paket kaçak sigara ele geçirdi.

        Şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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