Kahramanmaraş'ta TCDD arazisine izinsiz kurulan prefabrik evler kaldırıldı

TCDD Kahramanmaraş İstasyon Şefliği sınırları içerisine izinsiz olarak inşa edilen prefabrik müstakil evler, bulundukları yerden kaldırıldı.

Dulkadiroğlu Kaymakamlığı, Yenişehir Mahallesi'ndeki mülkiyeti TCDD'ye ait 8 bin 500 metrekarelik alanda izinsiz prefabrik müstakil ev inşa edildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yapılan kontrolde TCDD 6. Bölge Müdürlüğüne bağlı Kahramanmaraş İşletme Şefliği arazisi içerisinde 21 ev inşa edildiği belirlendi.

Dulkadiroğlu Kaymakamlığının talimatı ile belediye zabıta ekiplerince kaldırılması yönünde ev sahiplerine 15 Eylül 2023'e kadar taşınmazın boşaltılması tebligatı gönderildi.

Bu kapsamda alandaki prefabrik müstakil evlerin son bölümü de bugün itibariyle iş makinelerinin yardımıyla bulundukları yerden tırlara yüklenerek bölgeden götürüldü.

Söz konusu taşınmaz alan Dulkadiroğlu Kaymakamlığı, TCDD yetkilileri ve Dulkadiroğlu Belediyesi işbirliğiyle boşaltılarak Kahramanmaraş İstasyon Şefliği yetkililerine teslim edildi.