Kahramanmaraş'ta aranan firari hükümlü yakalandı

Kahramanmaraş'ta hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Yapılan çalışmalar sonucu hırsızlık suçundan aranan firari hükümlü A.G. Onikişubat ilçesi Hacımustafa Mahallesi'nde yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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