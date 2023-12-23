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        Kahramanmaraş'ta aranan firari hükümlü yakalandı

        Kahramanmaraş'ta hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 11:22 Güncelleme: 23.12.2023 - 11:34
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        Kahramanmaraş'ta aranan firari hükümlü yakalandı
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        Kahramanmaraş'ta hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

        Yapılan çalışmalar sonucu hırsızlık suçundan aranan firari hükümlü A.G. Onikişubat ilçesi Hacımustafa Mahallesi'nde yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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